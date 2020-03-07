【新冠肺炎】港府地圖儀表板實時更新疫情資訊　瀏覽次數破千萬

港府今日在政府新聞網的Facebook上，公布2月增設的「互動地圖儀表板」，瀏覽次數已突破1,000萬人次。該網站介紹新冠肺炎在香港的最新情況，增加資訊透明度，儀表板由地政總署、發展局、會智慧城市聯盟數名義工共同研發。

每日記招時間有限 儀表可助公眾實時了解最新情況

儀表板上有7項數據，介紹疫情最新情況，包括確診人數、疑似個案、死亡、出院人數等各項數字，有助市民了解疫情發展。儀表板的核心為中間的地圖，記錄疫情在各區爆發的情況，地圖上可看到確診個案居住的大廈位置，以及各區急症室的輪侯時間，並設有時間線，可觀察疫情每一日的發展。

衛生署衛生防護高級醫生詹柏榮指，衛生署人員每日都會將不同的工作報告整合，於每日下午4時的記者會中公布，但認為時間上有限制，而儀表板可實時更新數據及報告，令公眾可隨時掌握疫情的最新情況。

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空間數據共享平台2022年將推出予公眾使用

發展局空間數據辦事處主管蕭慧儀指，儀表板將不同空間數據集合，令公眾可在同一個平台對資訊有全面了解，她指，在疫情完結後，儀表版上與空間數據相關的資料，都可放到空間數據共享平台，2022年底，會全面推出予公眾使用。

世界衛生組織亦推出全世界有關冠狀病毒的互動地圖儀表版，把疫情地圖和背後的資訊扣連，數據同時可供下載，方便各界作相關研究。

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https://chp-dashboard.geodata.gov.hk/covid-19/zh.html?fbclid=IwAR0os9iE5RmcLEWftTOzDzaSVU9SS5dsVUONfACszTdzryBL4glSTAzwrh0