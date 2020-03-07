【新冠肺炎】疫情下郊野遊覽人數急升　林鄭訪大帽山未戴口罩

武漢肺炎疫情持續，當戴口罩成為日常，不少市民周末都選擇到郊外吸引一下難得的新鮮空氣。特首林鄭月娥及環境局局長黃錦星今日（7日）到大帽山郊野公園，了解疫情下的公園管理服務，當中2月份到訪全港各郊野公園行山及遊覽的市民增加了25%。但從相片可見，林鄭一行人全程均未有配戴口罩，亦不似保留了足夠社交距離。 《香港01》正向特首辦查詢為何林鄭等官員行山時沒有帶口罩。

林鄭月娥（左一）今日早上聯同黃錦星（左三）和梁肇輝（左二）到大帽山郊野公園了解疫情下的公園管理服務。（政府新聞處）

林鄭及黃錦星今日聯同漁護署署長梁肇輝，到大帽山郊野公園了解疫情下的公園管理服務，並了解到上月全港各郊野公園的行山及遊覽人數上升了25％。面對疫情下郊野公園人流增加，林鄭感謝漁護署人員緊守崗位，加強防疫和清潔衞生的工作，保障市民健康。又呼籲市民在疫情期間郊遊時，亦應保持適當社交距離。

根據世衞（WHO）駐華代表處2月初在微信公眾號發布的指引，社交場合應盡量與他人保持至少1米的距離，特別是在外出時。

林鄭又參觀了大帽山郊野公園遊客中心、大欖郊野公園荃錦管理站及其營地和遠足徑，了解漁護署採取的防疫措施及管理工作，包括在遊客中心為訪客量度體溫。

世衞2月初在微信公眾號發出指引，指社交距離應在1米以上。

林鄭（左）今日亦有到小食亭了解其經營情況，並與蓮姐（中）交談，讚賞對方為環保作出的貢獻。（政府新聞處）

早前漁護署就大帽山深受行山人士歡迎的小食亭經營權作出公開招標，意味在此經了25年、深受行山人士歡迎的蓮姐小食亭，有可能不獲續租，有山友更發起聯署支持蓮姐繼續經營。林鄭今日亦有到小食亭了解其經營情況，並與蓮姐交談，讚賞對方為環保作出的貢獻，積極減廢走塑，幫助市民實踐綠色郊遊。又提到漁護署現時已為郊野公園所有小食亭提供租金減免，並將維持至本年9月，與小商戶共渡難關。

林鄭其後在其facebook撰文，提到蓮姐向自己分享了2016年寒流襲港時，在茶水亭連續40小時不眠不休工作，支援紀律部隊拯救被困市民的往事，令人深受感動。又指對方稱下月將搬往距離現址不遠、訪客中心旁邊的茶水亭繼續經營。