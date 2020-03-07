【新冠肺炎】聶德權與確診患者同機返港　早前稱毋須隔離

因應武漢肺炎疫情肆虐，大批港人滯留武漢乃至湖北一帶，港府日前安排4班包機率先接回500多名港人，政制及內地事務局局長聶德權更親自帶隊，兩進兩出疫區。衛生防護中心今日公布，1名乘搭第4班湖北包機回港的38歲婦人，確診感染新型冠狀病毒，換言之與婦人同一班機返港的聶德權，與機上其他隨行政府人員均有染病風險。 《香港01》記者就此向政制及內地事務局查詢，暫未獲回覆。

政制及內地事務局局長聶德權、入境事務處處長曾國衞在周三、周四親自到武漢處理包機事宜，他們曾與這名38歲女患者同機回港。 圖為二人乘第四機包機回港後見記者情況。 （資料圖片／盧翊銘攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，乘搭湖北第4班包機回港的一名38歲女子確診新型肺炎，至3月7日下午5時本港共錄得108宗個案。港府日前安排4班包機由聶德權及入境處處長曾國衞領軍，親身帶領一支隊伍到武漢天河國際機場打點一切，衛生署及醫管局亦有派員在專機上照顧港人的健康需要。換言之與該名確診女子同機的所有政府人員以及乘客，包括聶德權在內，理論上均有感染風險。

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同行人員需要醫學監察及每日量度體測

按照政府規定，所有由武漢乘專機返港的港人，均需入住火炭駿洋邨接受強制檢疫14日，故病毒透過武漢返港人士傳入社區的機會不大。惟聶德權早前表示，由於參與今次行動的所有特區政府人員，主要停留在武漢機場及當天往返，期間會有防護裝備，在徵詢過專家意見後決定毋須隔離檢疫，只需進行醫學監察及每日量度體溫，並減少出席公眾場合。即是說，聶德權及其他政府人員可自由在社區遊走，如不幸感染，或有造成病毒擴散的風險。

聶德權及其他官員返港後的行程如何？有否與包括特首林鄭月娥在內的其他官員會面？政府記者會未有交代。張竹君早前被問到同機的官員回港後是否需要入住檢疫中心時，就回應指由於同行官員已做足防護措施，在飛機上也會與他人分隔而坐，因此毋須強制檢疫。

《香港01》記者正就此向政制及內地事務局查詢。