【新冠病毒】裝備指引屢屢更改　醫管局：隨疫情發展調整

《有線新聞》節目《新聞刺針》報道，醫管局的防護裝備指引多次更改，其中分流站的防護裝備指引一個月內更改5次，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生解釋指，過去無經驗可得知新冠病毒的傳播特性，因此在疫情開始時會採用相對較高規格的裝備應對。隨著疫情發展，現時知道病毒主要靠飛沬及接觸傳播，因此裝備亦會調整。 劉家獻表示，局方根據專家及世衛建議定立新指引，讓員工用較適合的裝備，指過多的裝備在穿戴期間會增加感染機會，他指訂立指引的考慮會包括裝備存量，但最重要考量一定是科學行先。

醫管局的防護裝備指引多次更改，其中分流站的防護裝備指引一個月內更改5次。（黃偉民攝）

對於有前線醫護批評局方多次改動指引打擊員工士氣，劉家獻表示不好意思，承認和員工溝通不足，現時醫管局每日發防疫快訊加強、定期舉辦論壇以及新設24小時熱線讓員工發表意見，「醫管局有8萬個員工，有啲新嘢需要一層層滲透下去，我就咁發一個電郵令8萬個員工都收到，都唔係最理想。」他希望員工明白設新指引的目的是保障他們安全。

劉家獻表示，截至上周五，醫管局庫存2400萬外科口罩，較再上一周增500萬個；「N95」口罩存量不變，維持110萬，保護衣存量跌20萬至260萬件；口罩存量增30萬個至110萬。