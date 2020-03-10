有線女記者遭推跌受傷　林鄭：警員非蓄意　電光火石難計劃周詳

有線新聞女記者前晚在將軍澳採訪期間，被一名防暴警用盾牌從後推跌，頭部著地受傷，引起爭議。 特首林鄭月娥今早（10日）出席行政會議前回應指，警方昨晚已致函有線表示歉意，相關警員並非蓄意推撞，她認為警方不可能在電光火石間，周詳計劃行動，呼籲市民諒解。她相信隨着社會關注，警方高層應深入了解事件。

有市民日前在將軍澳發起悼念周梓樂。（資料圖片）

不同意縱容警隊說法

林鄭月娥表示，政府十分尊重新聞自由，亦重視記者採訪方便，但在過去大半年現場，出現「大家都唔想見到的情況，往往有暴動、暴亂」，她留意到警方昨晚已去信有線表示歉意，又稱政務司司長及警方高層均願意與記協會面，警務處長鄧炳強亦希望重建與傳媒及市民的關係。

有線記者在記者會追問林鄭是否縱容警隊，林鄭回應稱，警方已解釋並非蓄意撞倒記者，她認為警察不可能在電光火石之間，所有事情都計劃周詳，呼籲大家包容。她強調，從來不會縱容任何部門，她不同意特首有縱容公職人員違法行為的說法。

郭嘉銓未回應是否調查相關警員

警察公共關係科總警司郭嘉銓今早接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，警方重視和傳媒的溝通和聯絡，得悉事件後已向有關記者表示慰問，昨晚初步了解事件後已致函相關新聞機構致歉。被問到會否對相關警員展開調查，郭嘉銓未有正面回應，只稱仍在了解事件。

林鄭月娥指警員並非蓄意推跌記者。（梁鵬威攝）

獨立檢討委員會短期內不成立

至於網上有影片顯示，一名男子被帶到將軍澳停車場一角，被多名警察輪流以粗言辱罵，又要求男子向警員逐一道歉。林鄭稱不了解情況，但指警隊「應該是文明守法」，過去亦一直做到，又指如大家發現有不當行為，可尋求適當渠道投訴。

另外，林鄭月娥曾表示2月會公布獨立檢討委員會主席和其他人選，但至今未有下文，林鄭解釋近日肺炎疫情嚴峻，整個政府和全世界要共同應對，特區政府亦用了全副心機應對，加上金融問題，短期內不會就其他工作有回應。

警察公共關係科總警司郭嘉銓。（資料圖片／魯嘉裕攝）

另外，警方在新一份《財政預算案》中，聲稱去年能於15分鐘內回應新界區緊急求救電話的比率達97.9%，但被發現未有將去年7.21元朗襲擊計算在內。郭嘉銓今早回應指，警方去年收到的999求助涉及230萬個，當中牽涉很多滋擾、重複等的內容，要警方進一步處理的求助只有104萬個，當中再涉及非緊急個案50多萬個，如遺失錢包等。另外，也有40多萬個求助，不是由警方處理，例如傷病個案需要轉介救護。

以7.21當晚來說，郭嘉銓當日3小時內收到2.4萬次來電，由於數量太多，只有1,100個來電接通，當中30多宗涉及元朗分區，最終只有這三十多宗求助被納入達標率計算，他強調這是恆常做法。他重申，有人刻意號召癱瘓電話系統，又指如此濫用999，可能影響其他人。