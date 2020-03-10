【美股熔斷】陳茂波：密切監察市場運作　暫未發現不尋常現象

環球股市昨日（9日）大幅下挫，美股一度啟動熔斷機制，道指暴瀉2013點，創單日最大點數跌幅，令人擔心作為外向型經濟的香港會否也受到嚴重衝擊。 財政司司長陳茂波今日（10日）表示，政府正密切監察市場狀況，暫時未有發現不尋常市場現象，股票期貨、衍生工具市場、金融體系、貨幣市場仍然正常運作，政府會適時加固穩定措施，呼籲投資者適時留意風險。

港股昨日（3月9日）大跌1106點，險守25000點。（鄭子峰攝）

稱暫未發現不尋常市場狀況

陳茂波今早隨同特首林鄭月娥出席行政會議前的見記者環節，他提到，昨日美國、歐洲股票大幅下挫，港股今日稍為高開，但仍要小心謹慎，因為昨日港股下跌1,100點，跌幅、成交額都相當大。

但他認為，股票期貨和衍生工具市場如常有秩序運作，港交所的結算和風險管理運作也是有秩序進行。他指，港交所昨日基於市場大幅調整，向結算參與者加收共59億元額外保證金，全部能按時繳付。另外，昨日證券賣空活動較活躍，總成交額297億元，佔全日交投17.5%，高於今年全年至今平均的14.9%，但陳茂波指一般而言，市場大幅波動期間，賣空活動比例上升屬正常。

陳茂波又指，證監會會密切監察市場情況，確保沒有不尋常的交投活動、存倉和市場操控情況；證監會也會特別留意中介機構的財務狀況。他表示，金管局、證監會、保監局一向採取合作、聯動的監管，目前暫時看不到如集中風險、市場操控等現象。

陳茂波表示，暫未發現不尋常的市場狀況。（梁鵬威攝）

此外，陳茂波提到現時本港外匯市場、銀行體系運作正常，銀行財政穩健，資產質素優良，有力應對經濟周期轉變。他表示，香港金融體系經歷多番考驗，過去幾年已作多輪防震措施、壓力測試，加強市場抵禦衝擊的能力。陳茂波表示，面對市場波動，政府會一如既往嚴陣以待，適時加固防衛措施，呼籲投資者適時留意自己的風險。

被問到如何研判美股的下挫，是短期波動還是長期狀況，陳茂波認為取決於各國自身一系列內外經濟因素，指香港作為細小、外向經濟，需要保持密切的監察，對進一步加固措施持開放態度。