【新冠肺炎】吳宏斌：廠商「喊苦喊忽」無法北上　冀政府豁免檢疫

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，現時由中國內地回港需要檢疫14天。香港中華廠商聯合會會長吳宏斌表示，目前內地廠房已大致回復正常生產，在港的廠商由於不能回內地視察，營運受到不少影響，更指「好多廠商都喊苦喊忽」，冀港府給予一定的寬限，例如豁免檢疫。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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吳宏斌今早接受新城財經台訪問時指出，現時內地廠房八、九成以上都投入正常生產，當然有部分廠房由於員工未齊，物流鏈也受影響，整體生產力只有過往七、八成左右。整體人員流動方面，除湖北省外，其他省份都沒有大問題，而內地尤其廣東省，現時新增個案已愈來愈少，相信情況很快便會好轉。

他提到，在港廠商面對最大的問題是，由於現時從內地返港後須檢疫14天，「基本上上唔到去（內地），困喺香港都『吽』晒」，所以有許多廠商近來都「喊苦喊忽」。他提到，遙距下指示、視像會議這些工作當然有做，但有些工作總是要親身了解才有最好效果。吳宏斌建議，政府考慮向廠商提供一定程度寬限，容許他們申請豁免。他透露，有向政府反映過相關建議，但政府目前需以防疫為先，他只能尊重。

本地廠商生產口罩有眉目

吳宏斌又指，現時有部分廠商因應口罩荒，醞釀生產本地口罩，大約十多間已有眉目，最快甚至可在一、兩星期內投產，甚至如數量充足日後可以出口。至於會否擔心需求不穩定、疫情過後如何轉型，吳宏斌表示政府已答應承支持本地生產的口罩，亦有部分大企業表示會採購相關產品；另外，即使疫情過後亦可以橫向發展，改為生產工業防塵用口罩、防護衣物等，生產用的機器都是相類近，但現時最缺的是物料。

吳宏斌接受《香港01》記者查詢時進一步解釋，他從業界朋友得知，已在新蒲崗開設廠房投入相關工作，即使疫情過後亦可以生產其他用途的防護裝備，初時口罩數量不多，主要提供予政府或其他有需要的團體組織。不過他承認，檢測認證工作需時較久，所以初時這些口罩不會提供予醫療用途，只能當一般市面流通、認證要求相對沒那麼嚴格的外科口罩，緩解民間一時之急，待認證完成後才考慮更高規格的用途。