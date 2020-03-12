【立法會選舉】李梓敬向黨友發電郵　公布退出自由黨：萬般不捨

立法會選舉將於9月舉行，自由黨李梓敬今早（12日）宣布，有意參加新民黨新界東初選。不過，自由黨黨魁鍾國斌表示，不接受李梓敬「雙牌頭」參選的做法，會要求李梓敬退黨，否則考慮開除黨籍。 李梓敬今晚以電郵通知自由黨及黨友，公布退黨的決定。他另外在社交平台貼文交代，是在自由黨高層嘅勸告下，「非常難過、極其不捨地自行退黨」，又說對退黨決定萬般不捨。

李梓敬向黨友發出電郵表示：「很感激自由黨領導多年來，對我嘅悉心栽培。今次退黨嘅決定，確係萬般不捨。對自由黨，只有感激之情，縱使今日離開，喺未來嘅日子，希望仍然可以跟一班結識多年嘅兄弟姊妹，一齊為香港嘅未來，努力打拼。」

李梓敬晚上在facebook貼文，更詳細剖白心迹。他除了重覆感激自由黨栽培的說話，還形容自己退出自由黨是「一個非常艱難嘅決定」，說「盡咗最後努力，可惜事與願違。在自由黨高層嘅勸告下，只好非常難過、極其不捨地自行退黨。」

近日傳出李梓敬有意參選新民黨初選，該初選公開讓黨外人士參與，但若成為正式參選人，則需要加入新民黨。他今日回覆《香港01》記者查詢指：「我已經書面通知了自由黨領導有關報名，我會尊重黨的有關決定。」

新民黨初選今日截止報名，現任議員容海恩、公民力量發言人林宇星、社區主任陳志豪已報名參加新界東初選。

李梓敬事件觸發兩黨高層隔空交火，新民黨葉劉淑儀向自由黨營譽主席田北俊「下戰書」，稱：「田少夠膽咪過嚟港島同我鍊過！」

不過，葉劉淑儀同時否認初選機制是為李梓敬度身訂造。