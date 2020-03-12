【立法會選舉】李梓敬報名新民黨初選　自由黨鍾國斌：研革除黨籍

立法會換屆選舉9月舉行，近日新民黨公布初選機制，開放黨外人士報名，但如勝出初選須加入新民黨參選，有傳自由黨前區議員李梓敬有意參與新民黨新界東初選。不過，自由黨黨魁鍾國斌日前表示，「就算他（李梓敬）日後參選都只會代表自由黨」，若代表其他政黨，先要退出自由黨。 李梓敬今日（3月12日）宣布，已報名新民黨新界東初選，會以平常心參與；自由黨黨魁鍾國斌表示，有關做法不尊重自由黨，該黨將商討決定是否革除李的黨籍。 據悉，李梓敬去信自由黨領導告知有關決定，並要求暫時凍結其黨籍，以及在立法會選舉中，以自由黨、新民黨「雙牌頭」出選。鍾國斌表示，不會接受此做法，會要求對方主動退黨，否則考慮開除黨籍，但仍要待黨中委作最後決定。

自由黨李梓敬（中）報名參與新民黨初選。（資料圖片）

李梓敬：尊重自由黨有關決定

李梓敬表示，最近不少媒體、朋友關心其動向，他向大家宣佈已經報名參加新民黨新界東初選，指會以平常心參與今次初選，和其他候選人交流政策，以及對香港的願景。李梓敬又希望透過今次平台，找尋出對香港未來更合適的道路。

李梓敬於去年區議會選舉連任失敗，其後轉戰網上平台，於YouTube頻道上載政治評論，在深藍社群之中知名度上升。他回覆《香港01》記者查詢指：「我已經書面通知了自由黨領導有關報名，我會尊重黨的有關決定。」

自由黨黨魁鍾國斌回覆查詢時表示，李梓敬只知會了黨內領導層，但並無獲得他們授權或同意可報名，強調有關做法是並不尊重自由黨，該黨會盡快召開中委會會議，決定是否革除李的黨籍，或有其他行動。

已報名參加初的新民黨容海恩，將遇上李梓敬挑戰。（資料圖片）

暫4人報名新東初選

新民黨初選今日截止報名，現任議員容海恩、公民力量發言人林宇星、社區主任陳志豪已報名參加新界東初選。