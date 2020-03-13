【新冠肺炎】原料旅議會統一公布停團地區　姚思榮：未能達成共識

新華旅遊總經理蘇子揚昨日（12日）透露，業界計劃由本月中到下月中，主動暫停部分路線的旅行團，不再待政府發外遊警示後才調整停團安排，原預計旅議會昨日會統一公布停團地區。 惟旅遊界立法會議員姚思榮今早（13日）出席電台節目時表示，業界暫未能就停團地區達成共識，暫時會先自行按情況安排停團。姚思榮又提到，政府多次公開呼籲市民避免外遊，惟現時部份地區未有旅遊警示，預繳的機票訂金難以討回。

新華旅遊總經理蘇子揚昨日（12日）透露，業界計劃由本月中到下月中，主動暫停部分路線的旅行團，不再待政府發外遊警示後才調整停團安排，原預計旅議會昨日會統一公布停團地區。（資料圖片）

蘇子楊昨日表示，10多間有外遊業務的旅行社與旅議會開會後，業界計劃由本月中到下月中主動暫停部分路線的旅行團，不會再等待政府發出外遊警示，預計旅議會昨日會有公布。惟姚思榮今日出席商業電台節目《在晴朗的一天出發》時稱，業界暫未能就限制出境國家達成共識，以歐洲團為例，歐洲並非所有國家均有確診個案，有旅行社認為無須停團。姚思榮指，暫時各旅行社會先按情況安排停團，又批評政府沒有機制處理。

姚思榮提到，政府多次公開呼籲市民避免外遊，引起大批旅客要求退團，惟現時部份地區未有旅遊警示，旅行社取消旅行團會損失一定金額的航空公司訂金，故希望港府能擔負起協調角色，或就定金退款提供支援。姚思榮續指，在業界配合政府防疫措施的同時，政府亦應承擔責任，在業界零收入的狀況下，就租金及支薪等提供補貼，以免出現大幅裁員的情況。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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圓玄學院呼籲清明節不要前往拜祭

圓玄學院副主席湯修齊於同一節目表示，預計清明節一至兩星期前人流漸多，會延長開放時間分散人流。湯修齊又提醒市民現場會有交通管制，私家車不能直達圓玄學院，市民要轉乘穿梭巴士，院方會安排人員於訪客上車前及入院前量度體溫。

湯修齊呼籲市民避免正日前來拜祭，認為拜山是為了教導子女慎終追遠，留在家中悼念或者心存敬意亦已足夠，暫停一年不拜山亦可接受。湯修齊指，曾考慮暫時關閉圓玄學院，惟政府或專家未有表示有此需要，擔心封院會引起反彈。