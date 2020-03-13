【新冠肺炎】武漢機場擬月尾復航　郭家麒憂為港帶來災難

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府早前陸續封閉關口，並規定由內地抵港人士須接受14日的強制檢疫。惟公民黨立法會議員郭家麒指出，經由港珠澳大橋入境的旅客數字激增，又得悉有部份人訛稱來自澳門，以避過強制檢疫，批評大橋淪為「無掩雞籠」。另外郭家麒指出，武漢天河機場已刊出通告，預備將於本月29日復航，擔心會為香港帶來災難。

郭家麒批評港珠澳大橋淪為「無掩雞籠」。（鄭榕笛攝）

《香港01》早前報道，入境處數字顯示自2月8日以來，市民經港珠澳大橋出人境人數持續上升至6,000人次，但衞生署數據反映，由港珠澳大橋入境而收到強制檢疫令的人數微乎其微。入境時填寫的健康申報表依靠市民誠實作答，粵港澳之間亦無互通居民出入境資料，換言之有人可利用漏洞，由內地先往澳門再回香港，避過入境香港後強制檢疫。

郭家麒今日向傳媒表示，得悉有部份人透過訛稱來自澳門，經由港珠澳大橋入境並避過強制檢疫，他舉例指3月8日當天入境逾6000人，較一個月之前上升近8倍，斥責大橋是「無掩雞籠」，要求政府盡快堵塞漏洞。

另外，國泰官網及內地部分旅遊網站近日顯示出，下月香港往返武漢的航班訊息；郭家麒亦指出，武漢天河機場已刊出通告，預備將於本月29日復航。郭家麒建議港府應盡快與內地確認，是否容許武漢航班復飛，指若復航會為香港帶來災難。

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就世界衞生組織（WHO）將新冠肺炎疫情定性為全球大流行，歐洲多國均有本地爆發，郭家麒憂慮輸入個案持續上升，本港會出現第二波爆發，促請港府進一步收緊入境政策，規定所有從歐洲入境本港的人士，均須接受14日家居檢疫。