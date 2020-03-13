【新冠肺炎】區院各類登記處重開　家事法庭45分鐘派畢全日籌號

新冠肺炎疫情在港持續，法院停止運作個多月後逐步恢復運作，繼家事法庭登記處於昨天開始恢復運作後，區域法院登記處今（13日）起亦重開。司法機構在區院大樓地下安排市民登記領籌，並要分批進入法院遞交文件及辦理手續。今天一早約有50人在大樓地下等候，情況未見混亂，但有市民表示今早7時多已到法院領籌，其中家事法庭登記處的籌號45分鐘內已全部派完，區院登記處的籌號亦約在早上約10時半全部派發。

區域法院有人流管制措施，即使領到籌號的人士，都要在法院外的地方輪候分批入大樓才能辦理手續。(李慧娜攝)

終審法院及高等法院登記處率先於本周一重開。司法機構為控制進入法院的人數，這兩天重開的區域法院及家事法庭登記處，使用者亦需要先在大樓地下西翼大堂領籌輪候，再由保安人員安排市民分批上樓遞交文件及辦理手續，而6樓登記處外，保安會先檢查市民的籌號方讓他們內進。

家事法庭45分鐘派畢全日籌號

雖然法院在早上8時半才開始派籌，今天一早已有約50人在法院大樓地下輪候，有市民表示早在7時許已到達，法院地下亦擺放螢幕，顯示登記處正在處理的籌號。家庭法庭登記處的籌號，在早上9時15分已全部派發；區院登記處則約於10時30分派完本日籌號，安排大致暢順，未見出現混亂。

家事法庭登記處設投遞箱

根據司法機構網頁的資料，家事法庭登記處亦設有文件投遞箱服務，若使用者有不需即時處理的文件，可用投遞箱服務，職員會在文件背頁蓋上收件印章以作確認。

除此以外，進入法院的人士，需接受體溫檢測和戴外科囗罩，才能進入大樓。

▼周一高院登記處重開的情況▼