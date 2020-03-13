【新冠肺炎】泛民堅持稱武漢肺炎　何俊賢轟：武漢人如何抬起頭來

新型冠狀病毒疫情持續，立法會內務委員會今日（13日）舉行，第13次特別會議，繼續選舉正副主席。內會副主席、公民黨郭榮鏗主持會議時，提到有數名議員因應「武漢肺炎」，建議應暫停舉行會議，被民建聯何俊賢批評用詞帶有地域歧視，質疑郭榮鏗容許歧視發生，「十年後武漢人如何抬起頭來」。

郭榮鏗認為沒有問題，拒絕更改字眼。（資料圖片／高仲明攝）

郭榮鏗主持會議時，提到有數名議員就「武漢肺炎」對內會會議的影響致函，被民建聯何俊賢打斷，要求對方在立法會的正式場合下，應使用官方名稱「新冠肺炎」，又強調病毒無地域之分。何俊賢以伊波拉病毒為例，指出伊波拉河居民一直背負「瘟疫之河」的污名，批評郭榮鏗容許歧視在社會發生，又質疑「十年後武漢人如何抬起頭」。民建聯葛珮帆就指出，病毒有國際公認的名稱，質疑郭榮鏗的動機。

譚文豪：香港腳、德國麻疹均以發源地命名

郭榮鏗則認為沒有問題，拒絕更改字眼。公民黨楊岳橋建議，基於內會無迫切議題需要處理，應先取消會議以減少社交接觸，減低感染風險。同黨的譚文豪同樣指，不應該召開任何與抗疫無關的會議，又以在席的民建聯李慧琼為例，指責仍有議員不戴口罩。他續稱，不明白為何建制派要對用詞如此敏感，提出日本腦炎、德國麻疹、香港腳等疾病，均以發源地命名。人民力量陳志全就指，除非發言違反議事規則，否則無人可以干涉議員的用詞。

▼新冠肺炎全國逾八萬人感染 人傳人未斷▼

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工聯會何啟明早前於衛生事務委員會特別會議上，點名批評部份泛民議員將新冠肺炎稱為武漢肺炎，同樣怒斥泛民有意抹黑中國，更反問「唔通沙士要加香港兩個字上去咩？」，言論引起反彈，何啟明其後就此事致歉。