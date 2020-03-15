【新冠肺炎】聶德權冀本月內派第二批包機　接滯留湖北港人

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響下，湖北省交通中斷，目前仍有約3,400名港人滯留，政府較早前派出4班包機，接載469人回港。 政制及內地事務局局長聶德權今日（15日）出席無綫電視節目《講清講楚》時表示，政府的目標是本月內派第二批包機往湖北，人數最多為500至600人，並繼續以武漢機場作為撤離地點。

▼港府早前派首批包機 武漢現場圖片▼

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聶德權表示，政府目前正積極籌備讓滯留湖北港人分批回港，上一批主要集中在身處武漢市，以及武漢市以外而有緊急需要的人，如孕婦、應屆文憑試考生、嚴重病患者，上輪行動大致順利，政府總結經驗後，亦希望盡快派出第二批包機。他坦言工作挑戰性極大，除涉及多個政府部門、內地省市政府的協調合作外，也需要顧及整個運送過程中如何減低交叉感染風險。

被問到具體人數，聶德權表示，其中一個考慮因素是現時本地檢疫中心尚餘七百多個單位，是否有足夠設施讓回港的人入住，預計下一批最多能送回500至600人，主要對象是處於武漢周邊地區的人。

確實時間方面，由於首批接載回港人士本周檢疫期將會完結，聶德權表示很快就會公布具體安排，參照上輪經驗，由公布消息到包機出發大約需10日時間做籌備，他希望今個月內能派出第二批包機。

由於下一批接載的港人，將是來自武漢周邊地區為主，和上次集中在武漢市不同，交通接載所需時間可能更長。聶德權指，第二輪包機仍然會以武漢機場作為中心點。他提到，上一輪分布的地方亦很多，部分被接載人士也身處較偏遠地區，不過政府亦可以個別安排。

聶德權表示，希望本月內派出第二批包機。（資料圖片）

評估疫情對立法會選舉影響

至於疫情影會否影響9月立法會選舉進行，聶德權指，立法會選舉是非常重要的活動，政府會審時度勢，小心評估風險，目前選舉準備工作已開始，當局會繼續觀察情況，再適時作判斷。