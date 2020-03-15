【逃犯條例】眾志等籲聯署　促美國列「雙普選」為年檢港狀況條件

民間集會團隊、香港眾志等團體發起網上集會，呼籲在網上參與集會的市民，就美國的《香港人權法》首份年檢報告，向美國表達香港對報告的關注及期望，包括要求把「雙普選」列為對港自治情況的驗證條件。 香港大專學界國際事務代表團前發言人張崑陽指，希望聯署可以作為重啟運動的契機，展示民心仍未消失，他們會將收集到的聯署，親手交到美國領事館，以及通過他們聯繫美國國務院的渠道，爭取美方撰寫一份「對香港有利的報告」。

民間集會團隊、香港眾志等團體發起網上集會，呼籲在網上參與集會的市民，就美國的《香港人權法》首份年檢報告，向美國表達香港對報告的關注及期望，包括參與他們發起的網上聯署。（羅君豪攝）

張崑陽及民間集會團隊發言人劉頴匡，在集會時讀出大會聲明，內容提到，美國的報告顯示，他們對香港警察的不當行為一清二楚，又指報告是保障美國在港利益，以及對保持香港在基本法及一國兩制下的自治狀況，極具威脅的工具。

民間集會團隊發起聯署，要求美國的年檢報告，把雙普選列為對港自治情況的驗證條件，以及啟動對違反人權者制裁的要求。

香港眾志秘書長黃之鋒發言指，美國近期的國別人權報告措辭強硬，雖然相信在環球經濟下行等情況下，制裁難以在短時間內實施，但海外港人仍密鑼緊鼓工作，希望爭取國際對港關注，亦有團體繼續在華盛頓，了解推動制裁的細節。

中西區區議員梁晃維指，區議會目前已有105位各區區議員參與了聯署，以區議會名義向美國國務卿蓬佩奧發信，提出上述的兩項要求。

民間集會團隊發言人劉頴匡指，現時因為疫情無法舉辦集會，故希望透過市民簽署，表達香港人的意見。 他又指，當疫情緩和後，一定會重新啟動抗爭、大型集會。

前英國駐港大使館職員鄭文傑亦拍攝了片段播放。他在片中表示，現時是香港重要時刻，建議美國就其在港國民的保障，呼籲美國應採取行動，調查違反人權的行為。

民間外交網路創辦人、政治學者方志恆表示，美國香港政策法與香港人權與民主法的檢視方式很不同，1992年政策法對港的監察很寬鬆，而2019年的人權與民主法案有嚴謹的認證方式，要按15項法定指標檢視，並設下針對個人的制裁方式。方志恆相信，今次的首份認證報告，對美國日後如何認證本港，有指標性作用，故希望美國將雙普選列入檢視香港自治狀況的條件之一，並正式開始就檢視警察不當行為的工作。

美國政團Republicans Overseas副主席Solomon Yue及香港人權監察發起人、英國國會議員Ben Rogers等亦有參與網上集會。Ben Rogers指，法案讓美方可制裁香港違反人權的官員、警員等，呼籲港人加入網上聯署。

大會表示，今次集會在高峰期，所有網上平台一共有5500多人同時觀看集會。