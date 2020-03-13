【逃犯條例】涉參與9.29暴動案科大生　被拒再離港未能出國續學業

去年9月29日「全球反極權大遊行」爆發警民衝突，96人被控於當日在金鐘一帶參與暴動，其中一名科大高材生被告，早前獲准離港到新加坡國立大學當交換生，該案原本今天再提訊，該被告今（13日）到西九龍裁判法院， 希望能延續其保釋申請及想缺席本月27日的提訊，惟主任裁判官羅德泉只許他繼續保釋，但不得離開香港，並須交還旅遊證件，意味該被告將不能返新加坡上課。控方亦透露將會申請案件轉區域法院審理，預計於下月16日在區院答辯。

被告謝曉峰（20歲），科大三年級生，他與43人同被控於去年9月29日在金鐘夏慤道一帶連同其他不明人士參與暴動。

謝將無法返新加坡上課

有意攻讀博士的謝，其學業成績GPA達4分以上，他早前獲獎學金往新加坡國立大學當交換生，昨日返港準備今日應訊。

案件原定於今天再提，故謝准離港的條件，亦只限到昨天，惟法庭因受新冠肺炎疫情延影響，原定提訊日期亦改至本月27日。辯方望法庭批准謝當日缺席。裁判官拒絕此申請，只批准他繼續保釋至下次提堂，但期間不可離港，須交還旅遊證件，意味謝未能返回新加坡上課。此外，謝亦須禁足金鐘、定期到警署報到及居於報稱地址。

案件編號：WKCC3791/2019