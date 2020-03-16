選管會擬安排70歲長者直接入票站輪候領票　懷孕初期須提供醫生紙

選舉管理委員會上周公布立法會選舉活動建議指引的公眾諮詢詳情，其中建議投票站主任可作岀安排，方便有需要的選民如70歲或以上長者、孕婦及肢體傷殘人士優先投票。 選舉事務處總選舉事務主任翁應輝今(16日)出席立法會政制事務委員會會議時，透露其安排的初步構思，表示以上三類人士的身份證號碼組別不同，技術上難以單獨為他們設櫃檯，會考慮安排他們不需要在票站外排隊，直接進入票站到各人所屬的領取選票的發票櫃檯隊伍輪候，或者安排他們排第二名領取選票。

選舉事務處總選舉事務主任翁應輝出席立法會政制事務委員會會議時，透露其安排的初步構思，表示以上三類人士的身份證號碼組別不同，技術上難以單獨為他們設櫃檯。（鄭子峰攝）

被問到對於懷孕初期的婦女有何安排，翁應輝表示局方的初步構思是希望對方提供醫生證明，「坦白講，票站職員單憑肉眼好難話到佢係身型比較豐滿定係懷孕初期。」

立法會公民黨郭家麒則認為，選管會過去對於年長選民的「掌心雷」問題置之不理，今次關愛措施實是政府為建制派「箍票」手段。民主黨林卓廷表示，去年區議會選舉中有需要的人士會獲安排坐位，有照顧弱勢群體的需要，認為若容許他們「打尖」投票，只會令排在後面的人龍更長，容易引起衝突場面。