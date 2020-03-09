【立法會選舉】選管會擬限制公眾點票人數　入場前要登記身份證

選舉管理委員會今（9日）發布立法會選舉活動建議指引公眾諮詢文件，今日（9日）開始至下月7日諮詢公眾。選管會主席馮驊表示，因疫情關係將不會舉辦公眾諮詢大會，市民可以書面形式提交意見書。 馮驊指，去年區選點票時有人在現場叫囂和干擾點票過程，對同事構成大壓力，故選管會考慮限制公眾監察點票人數，而公眾進入票站前要登記個人資料，保障票站秩序。同時選管會正研究派員拍攝點票情況。

選管會就2020年立法會選舉活動建議指引諮詢公眾。（資料圖片）

市可可查看登記冊是否已劃線

諮詢文件中提及，選民領取選票時可當場要求查看其在登記冊上的姓名和身分證明文件號碼是否已劃上一條橫線，即表示已領取選票。馮驊稱，現時為保障投票保密，故選民不能看到選民登記冊的資料。但由於有意見反映，故選管會考慮在保障原則下，讓選民查看其名字是否已在登記冊上劃線。

另外去年區選有小票站和專用票站的選票，運送到其他票站點算時被質疑欠缺監察，選管會亦建議候選人或監票人可監察封上票箱的過程。

馮驊表示，若電子與人手同時發票，或令程序減慢。（黃舒慧攝）

馮驊：若電子與人手同時發票 或令程序減慢

被問到建制、泛民政黨有意辦初選，有關初選會否被視為有意參選，馮驊指不會特別為某一情況有所指引，但強調在提名期結束前，表明有意參選都會被視為候選人，需要開始計算選舉開支。

對於9月立法會選舉會否引入電子發票，馮驊稱一直研究電子發票，但擔心機器出現狀況，因選票的面積較大，若與人手同時發票，或會令程序減慢。被問到港大法律系副教授戴耀廷有意再發起「雷動計劃」配票，馮驊僅稱執法問題會交由廉署負責，選管會只負責監管投票當天的調查。

馮驊又強調，去年區議會選舉在困難下進行，整體情況公平、公開、安全，投票和點票都是和平有序。馮驊稱，感謝所有參與區選的工作人員，亦感謝市民尊重選舉平台，期望在九月立法會選舉中，大家珍惜選舉文化，參與選舉活動和投票。