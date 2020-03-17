【新冠肺炎】林鄭：19號之後抵港人士需強制檢疫或醫學監察

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港昨日錄得9宗新增個案，至今累計158宗。近日多宗均為外地輸入個案，衞生署日前宣布，由3月19日零時零分起，要求所有於抵港前14日曾到愛爾蘭、英國、美國或埃及的人士（不論是否香港居民），抵港後須接受家居強制檢疫14天。 特首林鄭月娥今（17日）早出席行政會議前，聯同食物及衞生局局長陳肇始見記者。林鄭表示，會於今日內向全球所有國家、地區，發出紅色外遊警示，內地、澳門及台灣除外；又指按目前情況，4月20號全面復課已不可能，只能夠分階段實行。

【10:25】被問到向中、澳、台以外地區發外遊警示，為何疫情首爆的中國內地可以豁免在外，林鄭回應指，保安局的外遊警示制度一向是對中國以外地區發出，這個制度一直沿用，但這不等於沒有防控內地輸入個案，政府早前已整合關口，2月8日起實施強制14日檢疫等。

至於入境檢疫措施為何不像澳門般昨日公布、今日便實施，而要等到3月19日，是否擔心有大批市民「趕尾班車」回港，林鄭指針對國外的檢疫措施和之前對陸路口岸的做法不同，因為有航班上的限制，以昨日為例，機場入境人數是1.2萬人。

至於家居檢疫令的把關問題，林鄭指外界看到的工作只是「表面」，後面的操作十分龐大，涉及政府派員檢測、諮詢，很多同事坐下聽電話、打電話問狀況，民政事務處、社署亦要支援他們，目前政府每日平均支援800個家庭；另外紀律部隊亦要進行檢查。這裡涉及政府上千計同事。

【10:18】食物及衞生局局長陳肇始表示，由星期四凌晨起，在內地，澳門及台灣以外地方，抵港的人士要接受14日強制檢疫隔離或醫學監察。家居檢疫方面，陳肇始指，第一須確保良好通風及單人房間，與其他人保持一米距離，亦要保拎良好個人衞生，如勤洗手等。

至於病毒測試安排，陳肇始指，盡早測試可切斷傳播，衞生署正積極安排擴大檢測工作，為回港高風險人士進行檢測，正研究細節。政府製作了電子版家居檢疫須知，林鄭呼籲接受家居檢疫者貼在當眼處，時刻提醒自己。

【09:55】特首林鄭月娥表示，今早要等大家久候是因為正與同事檢視昨晚到今早海外的情況以及各國政府的防控政策，又指疫情迅速在中國以國家、地區外蔓延，而蔓延的速度非常之快，據世衞統既已超過一百四十多個國家已經受到疫情影響。林鄭形容，確診數字速度為「爆發性」，而非慢慢持續增加，有見及此世衞已於3月11日已公佈進入全球大流行的情況。

林鄭指稱，目前中國境外外確診及死亡個案已較內地多。

今日向全球發紅色外遊警示 中澳台除外

林鄭月娥宣佈，今日內將向全球各國發出紅色外遊警示，內地、台灣及澳門除外，她呼籲市民如無必要不應外遊。另外，由3月19日零時起，除了早前宣佈的英美外，所有從外地返港的人士都要接受14日強制檢疫或醫學監察，有關決定已獲得專家顧問團的同意。

分配6.7萬口罩予航空公司給英美回港人士

她又表示，得悉有不少英美香港留學生準備返港，她上周已與國泰航空公司會面，對方表示本周由英國倫敦返港的航班將由12班增至21班；而由美國各地返港的航班將由23班增至25班，並會盡量使用較大體積的機種。林鄭又說，已分配67,000個口罩予國泰航空公司，分發給從英美返港的港人。

4月20號全面復課已無可能

林鄭宣佈，根據現時情況，中小學在4月20日能復課的機會「已經無乜可能」，應要分階段進行，又指政府不會舉辦人多的聚會，呼籲其他機構跟隨。

盡力保護公營醫療系統免崩潰

至於口罩供應問題，林鄭表示，政府政策仍會優先照顧醫護人員的需要，口罩庫存將優先提供給安老院員工及前線清潔工友，她又提到，政府在全球採購防疫用品的工作已有所進展，隨著內地工廠陸續復工，部份早前向內地訂購的防疫用品已開始到貨，政府各部門亦自行採購了超過260萬個口罩分配給各員工。林鄭強調，當局會盡力保護公營醫療系統，避免系統崩潰，影響市民福祉。

林鄭透露，政府將於4月初公布可重用口罩的詳情，當中包括小童版口罩，她又呼籲社會人士若有能力採購口罩，可以捐給政府，政府會代為轉交給弱勢社群，而政府至今已轉贈超過300萬個口罩。