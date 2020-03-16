【新冠肺炎】政府購6萬隻一次性電子手環　手機App追蹤全部檢疫者

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，港府強制從內地及多國抵港者接受家居檢疫，由上月8日至今超過五萬人接受家居檢疫。創新及科技局表示，由香港物流及供應鏈多元技術研發的可重用電子手環有5,000隻，另從市場先後訂購一次性電子手環共6萬隻，當中近5,000隻已交付並完成測試，可供使用，其餘5.5萬隻將陸續送達，強化家居檢疫監察工作。 此外，創科局上周六（14日）起已使用本地創科公司及本地大學研發手機應用程式，配合電子手環，進一步核實接受檢疫人士是否身處家中。

政府從市場先後訂購一次性電子手環共6萬隻，當中近5,000隻已交付並完成測試，可供使用，其餘5.5萬隻將陸續送達。（資料圖片）

隨着政府對歐美亞洲多國發出紅色外遊警示，須接受家居檢疫人士數目持續增加，抗疫防疫基金亦已撥款5,000萬元，借助科技支援家居檢疫。

手機App配合電子手環監察檢疫人士

創新及科技局表示，為使監察更為有效，政府資訊科技總監辦公室與不同開發商接觸，了解是否有其他科技方案可配合現有的監察系統一併使用，並與科學園一家本地創科公司——隨賞科技有限公司（Compathnion Technology Limited）合作，應用該公司聯同本地大學所研發的手機應用程式，配合電子手環，透過人工智能及大數據分析各種訊號變化，進一步核實接受檢疫人士是否身處家中。

發言人表示，由上周六（14日）起已使用該手機應用程式配合電子手環，效果理想，會進一步把該技術應用於監察即將進行強制檢疫人士，以加強檢疫成效；一旦接受檢疫人士離家，衞生署及警方會即時知悉及跟進。發言人又指，有關技術特別適用於室內環境，手環有防水設計，應用於強制家居檢疫最為適切，可做到「本地研發、本地應用、本地受惠」。