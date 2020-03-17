【新冠肺炎】林鄭：提供6.7萬口罩予國泰航空　派給英美回港人士

俗稱「武漢肺炎」的新冠肺炎在全球大爆發，大批留學英美的香港近日撲機票返港避疫。特首林鄭月娥（17日）表示，得悉有不少英美香港留學生準備返港，她上周已與國泰航空公司會面，對方表示本周由英國倫敦返港的航班將由12班增至21班；而由美國各地返港的航班將由23班增至25班，並會盡量使用較大體積的機種。 林鄭月娥指，已分配67,000個口罩予國泰航空公司，分發給從英美返港的港人。

有返港市民穿上防護衣，回港避疫。（資料圖片）

籲英美返港人士留家隔離14日

林鄭月娥出席行政會議前表示，知悉英美留學生準備提前返港，呼籲外地準備返港的人士要注意個人衛生，在返港航機上要配戴口罩，特區政府亦已安排67000個口罩，供國泰航空給予登機的香港居民，亦希望他們抵港前填好健康申報表，而即使現時有地區未實施返港後強制檢疫措施，林鄭月娥亦強烈呼籲有關地區返港人士，留家檢疫14天並戴口罩。

林鄭指，香港是國際航空樞紐，海外留學生數以萬計，因此香港的防疫措施難以與澳門直接比較。她又認為，海外地區檢疫措施周四才生效，是要預留時間給回港人士準備，避免混亂，是務實做法。

林鄭月娥表示，政府已安排67000個口罩，供國泰航空給予登機的香港居民。（梁鵬威攝）

4月公布可重用口罩詳情

至於口罩供應問題，林鄭表示，政府政策仍會優先照顧醫護人員的需要，口罩庫存將優先提供給安老院員工及前線清潔工友。她提到，政府在全球採購防疫用品的工作已有所進展，隨著內地工廠陸續復工，部份早前向內地訂購的防疫用品已開始到貨，政府各部門亦自行採購了超過260萬個口罩分配給各員工。

林鄭透露，政府將於4月初公布可重用口罩的詳情，當中包括小童版口罩。她又呼籲社會人士若有能力採購口罩，可以捐給政府，政府會代為轉交給弱勢社群，而政府至今已轉贈超過300萬個口罩。