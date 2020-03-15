【新冠肺炎】林鄭視察懲教所口罩生產　「全副武裝」幫手包裝口罩

俗稱「武漢肺炎」的新冠肺炎疫情全球爆發，近日香港確診數字突破百宗，市面口罩供應依然未平穩。早前政府宣布將增產由懲教署生產的CSI口罩，以對抗疫情。 特首林鄭月娥今日（15日）保安局副局長區志光陪同下探訪羅湖懲教所，視察增加口罩生產量的情況，並讚揚讚揚懲教署人員及義工隊成員在疫情下，無私地投入生產口罩的服務精神。從新聞處照片所見，林鄭穿上工作白袍、頭戴透明帽，與女囚一起幫手包裝口罩。她其後到天水圍和流浮山，參與香港義工聯盟派發口罩的活動。

特首林鄭月娥到羅湖懲教所工場參與包裝口罩過程。

新聞處出稿指，林鄭月娥今日在保安局副局長區志光陪同下到訪羅湖懲教所，聽取懲教署署長胡英明介紹羅湖懲教所在原有工場旁改建、今日正式投產的生產線。

新聞稿指，為應對疫情，懲教署自一月初起已多次增加生產口罩，將生產量由二○一九年每月平均約110萬個逐步增加至現時約250萬個。工場現時二十四小時運作，而為應付所需人手，除在囚人士外，懲教署超過1 200名休班及退休人員自願擔任義工參與生產，最年長的已80多歲。在他們的努力下，預計將會陸續投產的多條新生產線會進一步提升懲教署整體口罩生產量至每月540萬個。



林鄭月娥讚揚懲教署人員及義工隊成員心繋香港，在疫情期間知道口罩供應緊絀，立即動員日以繼夜增加生產口罩，表現出無私的服務精神。她衷心感謝他們的付出，亦深信只要所有市民和他們一樣同心抗疫，香港一定能戰勝疫情。

林鄭月娥其後到天水圍天恩邨和流浮山鄕村，參與香港義工聯盟的派發口罩活動，並向兩區長者派發包括口罩的防疫包。

翻查資料，林鄭數週以來就住疫情四出落區及探訪政府前線工作人員。林鄭昨日（14日）曾到深水埗探訪兩個由殘疾人士家長及義工組成的自助組織，並將一些外界早前捐贈予特區政府的口罩轉送給他們。上週日（8日）林鄭則趁著三八國際婦女節，聯同食物及衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀醫生到衞生署公共衞生檢測中心的熱線中心，探訪負責聯絡正接受強制檢疫或醫學監察人士的工作人員。