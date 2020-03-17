【新冠肺炎】政府將向全球發紅色外遊警示　周四起抵港需強制檢疫

特首林鄭月娥今日（17日）宣佈，今日內將向內地、澳門及台灣以外的所有國家和地區，發出紅色外遊警示，她呼籲市民如無必要不應外遊。 另外，由3月19日零時起，除了早前宣佈的英、美外，所有從內地、澳門及台灣以外地方抵港的人士，都要接受14日強制檢疫或醫學監察，林鄭強調，有關決定已獲得專家顧問團的同意。

特首林鄭月娥今日（17日）宣佈，由3月19日零時起，除了早前宣佈的英、美外，所有從內地、澳門及台灣以外地方抵港的人士，都要接受14日強制檢疫或醫學監察。（資料圖片 / 余俊亮攝）

林鄭今早出席行會前指，本港在過去兩周新增了57宗感染個案，其中50宗都是涉及輸入個案，本地個案只有7宗，認為本地疫情已降至只有零星個案，但假如不因應外地疫情，採取嚴格管控措施，會令兩個多月來的防疫工作前功盡廢，若外地傳入個案在社區傳播，後果更是不堪設想。

被問到為何疫情首爆的中國內地，可以豁免發出紅色外遊警示，林鄭回應指，保安局的外遊警示制度一向是對中國以外地區發出，這個制度一直沿用，但這不等於沒有防控內地輸入個案，政府早前已整合關口，2月8日起已實施強制14日檢疫等。

至於入境檢疫措施為何不像澳門般「昨日公布、今日便實施」，而要等到3月19日，會否擔心有大批市民「趕尾班車」回港？林鄭指，針對國外的檢疫措施有航班上的限制，和之前對陸路口岸的做法不同，而以昨日為例，機場入境人數為1.2萬人。