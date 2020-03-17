傳兩會或4月底召開　譚耀宗：內地疫情緩和　重開視乎一關鍵因素

俗稱「武漢肺炎」的新冠肺炎疫情嚴重，北京早前通過延遲全國「兩會」舉行。路透社報道，由於內地新增病例大幅下降，若能夠重新召開全國人大及政協會議，將是里程碑，北京暫定計劃在4月底或5月初召開「兩會」。 港區全國人大常委譚耀宗表示，未聽聞有關消息，但認為內地肺炎疫情已受到控制，最好能在4月底或5月初重新召開「兩會」，但關鍵是外地輸入北京的個案會否上升，令開會風險增加。

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

全國「兩會」原定3月3日召開，但受肺炎疫情影響，全國人大常委會及政協常委會，早前已分別通過推遲召開。路透社報道，隨著內地新增病例下降，國家領導層認為情況正在恢復正常，4月底或5月初可考慮召開「兩會」，若舉行出席人數可能會減少，而在北京以外地區的與會人員可能要接受隔離。

港區人大常委譚耀宗接受《香港01》查詢時表示，內地疫情已大致受控，目前距離4月或仍有一段時間，若疫情持續緩和，可望在4月或5月初復會，但強調要密切關注由外地輸入北京的個案會否上升。

譚耀宗指，召開兩會需考慮一連串安排，例如目前進入北京須接受兩星期的隔離觀察，若大批人大、政協上京開會，如何處理需要商討。

有全國政協委員指，5月初正值內地黃金周長假，相信是合適日子開會，建議當局可考慮縮短會期至一星期，避免會議太長增加感染風險。