【兩會】全國人大會議推遲 　譚耀宗：省市領導忙抗疫難放下工作

全國人大常委會今（24日）在北京召開會議，以全票通過推遲原定下月5日召開的全國人大會議。港區全國人大常委譚耀宗在香港以視像形式參加會議，他指人大會議的延期未有確定日子，人大常委會將於適當時候召開下一次會議作出決定。 譚耀宗指，不少人大常委正在各省市領導防疫工作，不便放下手上的工作出席全國人大會議，認為推遲開會做法穩妥、合理。

譚耀宗指現時疫情嚴峻，不少人大常委正在各省市領導防疫工作，不便放下手上的工作出席全國人大會議。（鄭榕笛攝）

57常委以視頻參與會議

全國人大常委會第16次會議今日在北京召開，審議兩會延期議案，但在外地的委員毋須赴京開會，只需留在原屬地開視像會議。港區全國人大常委譚耀宗，今日在友好協進會會址以視像方式開會及投票，他戴上口罩及證件，用平板電腦收看人大委員長栗戰書的發言，期間一度舉手。

譚耀宗下午結束會議後見傳媒，他稱出席會議的171人，其中114人在北京人民大會堂出席會議，其餘57人以視頻參與會議。由於表決是舉手方式進行，參與視頻會議的人亦可以投票。他說，今次是人大常委第一次會視像會議方式進行，形容過程順利，但會上沒有討論過日後會否繼續以這種形式開會，「相信大會未必需要用到這辦法。」

他又指，兩會延期是基於全面考慮作出的決定，指人大常委會有三分一成員在各省市領導抗疫工作，要他們放下工作會對抗疫有所影響，另外亦考慮到各代表的健康安全。他估計今次延期「唔會好耐」，希望疫情早日得以控制便可順利召開會議。

譚耀宗以視像方式參加人大常委會。（譚耀宗提供）

政協主席會議研推遲全國政協會議

對於中央未定下確實開會日期，譚耀宗認為做法合理，指有些事情先視乎發展再作決定是穩妥的做法，不應被解讀為内地對控制疫情無信心，又認為疫情一定會過去，只是時間問題，「今次發生重大疫情，充分體現中央治理國家的能力。」

除了推遲召開的全國人大會議外，全國人大常委會會議亦表決通過全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實，兩個議案均獲全票通過。

另外，全國政協主席會議建議，研究適當推遲原訂於下月3日召開的全國政協會議，具體時間另行確定。政協主席會議認為，推遲會議以貫徹落實中央關於統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作的總體部署、組織全國各級政協組織和廣大政協委員積極投身打贏疫情防控阻擊戰。