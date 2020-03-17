民研：新聞自由滿意度跌至負數　創紀錄以來最低

香港民研計劃在3月初以電話訪503名香港居民對新聞傳媒的評價。結果顯示，在多種新聞傳媒之中，互聯網和電視繼續是市民的主要新聞來源。透過互聯網得悉新聞者比率創2000年有紀錄以來新高，透過電台的比率是1993年有紀錄以來新高，而透過報紙的比率則是1993年有紀錄以來新低。 市民對新聞傳媒整體表現的滿意程度由去年8月高位大幅回落13個百分點，對電台和電視的滿意淨值均創1993年有紀錄以來新低。而香港新聞自由程度的滿意度急跌39個百分點至負21，創1997年有紀錄以來最低。

嶺南大學文化研究系副教授梁旭明指，過去傳媒自我審查的情況是發生在報館內，外界未必得見。但隨去年反修例運動發生，市民親眼目睹記者在採訪時遭受打壓的情況。社會運動亦令港人對媒體的報道和準確度有要求，影響市民對媒體的滿意度。

嶺南大學文化研究系副教授梁旭明指，社會運動亦令港人對媒體的報道和準確度有要求，影響市民對媒體的滿意度。（鄭榕笛攝）

對電台滿意率最高 其次為互聯網、電視

各新聞渠道表現的評價方面，市民對電台、互聯網和電視、報章和雜誌作為新聞傳媒的滿意率分別為52%、47%、36%、28%和10%。梁旭明表示，過去8個月的社會運動期間，市民長期收看大量直播以追蹤事態發展，相對依賴訊息傳遞較快的媒體。

她又指，有社交媒體和網媒在反修例運動中憑直播報道「跑出」受支持者熱捧，這種「英雄式傳媒」的出現，令市民對傳統媒體更為批判。