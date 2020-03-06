【新冠肺炎】政府應對疫情滿意度回升9%　鍾庭耀：仍有大空間改善

香港民意研究所（香港民研）在上月25日到本月5日共訪問了1,023名市民有關對於政府應對武漢肺炎疫情的滿意度，並於今日（6日）發布最新一期民意調查報告。當中有67%受訪者不滿特區政府應對武漢肺炎的表現，略低於上次調查70%的不滿意度。至於政府的滿意度則回升9%，有21%受訪市民表示滿意政府的抗疫表現。 香港民意研究所主席鍾庭耀解釋，政府民望回升是基於近日本港疫情的最近發展，例如有滯留武漢港人平安回港、感染個案暫時有所改善、搶購狂熱物資情況緩和等因素，都會令市民抗疫心情上放鬆，但強調政府依然有很大空間改善抗疫表現。

香港民意研究所主席鍾庭耀解釋，政府民望回升是基於近日本港疫情的最近發展。（高仲明攝）

另外，香港民研在上月19日到本月5日訪問了17,609名市民的防疫物資儲備數量。當中有22.4%受訪市民表示有1個月口罩儲備，1個半月至兩個月的則有42%，3個月或以上的則有21.8%，而平均每位市民有54個口罩存量。鍾庭耀認為現時民間的口罩存量穩定，呼籲有多過6星期口罩存量的市民可以考慮向他人分享或轉售，有約4星期存量的市民可以開始搜購口罩，而如果市民只剩下兩星期存量，就可以透過他早前提出過的民間口罩合作社制度，向合作社回購或索取口罩。

申訴專員主動查CSI口罩是「正向發展」

鍾庭耀又指，申訴專員主動調查CSI口罩懷疑外流一事是「正向發展」。他稱觀察過去大半年的民情，認為現時政府欠缺市民信任的投訴及調查機制，並希望申訴專員能夠做到獨立、公正地調查，令市民能夠對此事有所釋懷。至於早前有傳媒報道，特區政府打算透過舒緩疫情，去為建制派於來屆的選舉營造有利氛圍。鍾庭耀指特首近日未有明確否認該報告真確性，憂慮政府會將「疫情當政情」處理。他認為特區政府一向的優勢是政治中立，擔心政府傾斜及失去中立性，會令香港失去優勢。