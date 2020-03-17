光榮冰室拒普通話食客　平機會主席朱敏健：或違殘疾及種族歧視例

最近「黃店」光榮冰室在店舖門面貼出「本店職員只懂廣東話，亦不會解釋餐牌，不便之處敬請原諒」，被指不接待只會說普通話的食客。 平等機會委員會主席朱敏健今日首度撰文詳細回應事件，表示如果涉及兩種情況，可能違反《歧視條例》。

光榮冰室告示僅表示店員只懂廣東話，並沒有寫拒絕普通話客。

如假設內地人全染上新冠肺炎 或構成殘疾歧視

朱敏健在《立場新聞》撰文，指如果餐廳拒絕招待內地或說普通話的人，而解釋是為了保障其他食客的安全，這樣的話是假設所有內地客人都染上新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），有可能構成「殘疾歧視」。

此外，餐廳如張貼告示不招待說普通話的客人，卻沒有表示不招待其他語言的客人，例如說英語、法語的非華裔人士。朱敏健稱，由於大部份說普通話的人都是華裔人士，有關告示可能歧視華裔人士，違反《種族歧視條例》。

如因語言要求讓某種族蒙受不利 或間接歧視

根據法例，「種族」的定義是指一個人的種族、膚色、世系、民族或人種。朱敏健認為，雖然「語言」並非條例下所界定的「種族」定義，但若某些語言的要求或條件並無理據，卻會令某種族群體人士因無法符合要求而蒙受不利，那麼有關要求或條件可能導致間接歧視該種族群體。

歧視自己種族？ 朱敏健：華人餐廳拒華人光顧屬歧視

至於香港人與內地人都華人，歧視華人豈不是「歧視自己種族」？朱敏健認為，是否構成歧視，行為主體是否同一種族並不是重點，如果有華裔人士開餐廳，只准白人光顧而拒絕招待華裔，該名華裔餐聽經營者就是直接歧視華裔。

至於客人可以揀店舖，為何店舖就不能揀客，朱敏健表示，餐廳是打開門做生意，向公眾提供餐飲服務，因此要受現行的4條歧視條例規管。

身兼民主黨中委會成員及社協幹事的蔡耀昌，上周四代社協發表調查。（資料圖片／侯彩琳攝）

民主黨蔡耀昌促平機會修例禁止 反惹黨內抨擊

民主黨原中委會成員蔡耀昌，上周五（13日）以香港社區組織協會幹事的身份，就有食肆以防止疫情為由、表明不招待內地人，會見朱敏健，促請平機會調查及政府盡快修例，將歧視從大陸來港的新移民或大陸公民定為「種族歧視」。蔡耀昌的言論引起民主黨成員不滿，民主黨中委翌日（14日）召開特別會議後發表聲明，蔡耀昌主動提出辭任黨內全部職務。