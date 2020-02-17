光榮冰室限粵語英語落單　平機會否認提控　惟指或違種族歧視條例

設有連儂牆的餐廳「光榮冰室」早前宣佈只招待香港人，落單時只限粵語及英語，及後修正歡迎「台灣朋友」，店方周六（15日）在Facebook上稱，收到平機會來電，「話本店唔可以只招待某種人/不招待某種人，話要告我」。平機會昨晚（16日）深夜發表聲明，指較早前接獲投訴，指該餐廳所貼出的告示涉嫌歧視某些顧客，平機會職員遂依照既定程序處理該投訴，致電勸喻其將該告示移除，「平機會職員在對話過程中亦沒有作出警告或提及要控告餐廳」。 不過平機會指出，與語言有關的某些要求或條件，可能令某種族群體的人士因未能符合有關要求而蒙受不利，導致間接歧視該種族群體，有可能會觸犯法例。

平機會反駁餐廳質疑處理手法：沒有理據

聲明表示，平機會於較早前接獲投訴，指該餐廳所貼出的告示涉嫌歧視某些顧客，平機會職員遂依照既定程序處理該投訴，並決定以電話聯絡該餐廳，勸喻其將該告示移除，「就帖文中所述的平機會職員致電，乃完全依據平機會處理投訴的既定程序進行，平機會職員在對話過程中亦沒有作出警告或提及要控告餐廳。因此，有關談話內容的指稱和對於平機會處理手法的質疑，可以說是沒有理據。」

聲明指，根據現時的4條反歧視法例，平機會可就相關投訴作出調查，可以向有關方面查詢事件，解釋相關法律條文，並向涉及事件的相關人士及/或機構作出建議，以達到改善有關情況，甚至消除歧視行為的目的，因此在此事件上所採取的行動是絕對符合法律賦予的權力，「而該職員亦是忠誠地履行平機會的法定職能。」

平機會並無檢控權力，不時被批評為「無牙老虎」。（洪嘉徽攝）

條件含「語言」要求或間接歧視某種族群體

聲明強調，根據《種族歧視條例》，基於某人的「種族」而歧視、騷擾及中傷該人，屬違法行爲。該條例訂明，「種族」是指個人的種族、膚色、世系、民族或人種，雖然「語言」並非條例下所界定的種族，但與語言有關的某些要求或條件，可能令某種族群體的人士因未能符合有關要求而蒙受不利，導致間接歧視該種族群體。

平機會解釋，幼稚園要求所有申請入讀的小孩必須以廣東話進行面試。然而，由於大部分少數族裔孩童在接受正規教育前未必懂得廣東話，有關要求可能令少數族裔孩童蒙受不利，受到間接種族歧視。「同樣地，若貨品或服務提供者規定所有顧客必須操某一語言才能獲得貨品或服務，則可能令未能達到有關要求的種族群體蒙受不利，有可能會觸犯法例。」

平機會：歧視性言行絶對無助控制疫情

聲明最後說，平機會明白市民對新型冠狀病毒十分憂慮，對控疫措施亦持不同意見，但確信歧視性的言論和行爲絶對無助控制疫情，並藉此再次呼籲社會各界在關鍵時候保持理性和同理心，齊心抗疫，共渡難關。