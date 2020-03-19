【新冠肺炎】疫情挫運輸業　停課致校巴零生意　政黨促推燃料補貼

新冠肺炎肆虐，各行各業運輸業界生意一落千丈。民建聯今(19日) 聯同十多名交通運輸業界代表召開記者會，指香港本地油價「加快減慢」是積存多年的問題，現時運輸業界經營環境水深火熱，促請政府加強監察本港油公司油價變化，並盡快實施運輸業燃料補貼的紓緩措施。

汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照表示，停課導致零生意零收入。（鄭榕笛攝）

民建聯交通事務發言人陳恒鑌表示，本地油市場定價不公，他指出自去年10月至今年1月期間，無鉛氣油的進口價已下跌12%，但本地油價卻在同一時期上升0.8%，認為現時油價有條件再減3成。

陳恒鑌續指，財政司司長陳茂波在去年10月22日宣布支援企業措施，包括補貼的士及公共小巴燃料費，在石油氣站入氣時每公升可減1元，為期六個月。惟業界至今仍未取得任何補貼，但氣價已升8毫，變相被油商蠶食了補貼。

政府日前公布全港學校進一步延遲復課日期，令校巴及保母車從業員生計亦大受打擊。汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照表示，去年反修例運動開始後不少學生都取消課外活動，令營業額下跌三成，現在停課更加是零生意、零收入。他指即使五月復課，開工兩個月又到暑假，對前景感悲觀。希望政府可以出手補貼油價六個月至一年，幫助降低經營成本。