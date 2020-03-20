【立法會內會】保安上周未按命令逐何君堯　楊岳橋：有23條護體

立法會內務委員會今日（20日）召開第14次特別會議，繼續處理正副主席選舉程序。泛民議員對上周保安未有執行郭榮鏗、將何君堯及陳健波逐離場的命令表示不滿，批評與對待民主派議員的做法截然不同，又質疑保安是否畏懼積極爭取定立《23條》、被懷疑與721事件有關的何君堯會秋後算帳。

上周內會尾聲時，主持會議的郭榮鏗稱待尹兆堅發言後才完會，惹來接續的財會主席陳健波不滿。（資料圖片／高仲明攝）

上周內會尾聲時，主持會議的公民黨郭榮鏗稱待民主黨尹兆堅發言後才完會，引起接下來舉行的財會主席陳健波不滿，批評郭榮鏗未有準時交還會議室，其後何君堯亦在座位上大叫，郭榮鏗命令二人離場。

數名泛民議員就保安人員未有執行郭榮鏗的命令致函秘書處，認為此舉會影響選舉的進行，獲秘書處回覆指保安尚未執行郭的命令，會議便已結束。郭榮鏗於今日的內會會議上讓議員討論有關信件，民建聯黃定光指責對方無權作出此決定，被郭榮鏗警告不要在位上叫囂，黃定光其後自行離席。

譚文豪批保安雙重標準

公民黨陳淑莊指，保安應該以專業及中立的態度，執行主席的指令，但當日在場的10個保安，反而任由何君堯順利走到主席台前指罵郭榮鏗，陳健波亦能多次進出議廳，與當日動用8名保安抬走民主黨林卓廷及尹兆堅的做法截然不同。

公民黨譚文豪斥責保安雙重標準，建議傳召保安主管。他又引述何君堯當日大叫「23條立咗後趕晒你班人走」，質疑對方支持立法的目的是要剷除異己。

楊岳橋笑稱何君堯有「23道氣場」護體，令保安不能接近。（資料圖片）

郭家麒：何君堯令人聯想到721

公民黨郭家麒就稱，擔心保安的安全，因為721白衣人事件第一個聯想到的便是何君堯，若將他抬離場，「白衣人會認住你抬我個何議員」；又指「小朋友聽到何議員嗰名都可能會喊」，形容恐怖在保安心裡揮之不去，對保安的慘況表示明白。

同黨的楊岳橋笑稱不只是小朋友，自己午夜夢迴想起何君堯亦會驚恐，又指對方有「23道氣場」護體，令保安不能接近，諷刺何君堯打著23條的旗號。

陳健波上周不滿郭榮鏗未有準時交還會議室，要求對方「交番個場出嚟」展開財委會會議。(資料圖片/盧翊銘攝)

周浩鼎斥郭榮鏗偽君子

民建聯周浩鼎指出，當日的會議明顯超時，郭榮鏗未有徵得陳健波延長會議的同意，趕人是越權的行為。他又指爭議應交由行管會探討，而非用內會的時間侮辱何君堯，狠斥郭榮鏗剛才趕黃定光離場的嘴臉假人假義，「話你真小人都便宜咗你，你係偽君子」。

會計界梁繼昌就反駁指，主席有權力自動延長會議15分鐘，無須得到議員同意。

譚文豪：內會拉布因大會「無險可守」

對於立法會內會拉布，公民黨議員譚文豪解釋，政府提出的所有法案，無論及後是成立法案委員會或是直上大會，必先經過內會。他指何君堯現時正推動23條立法，並希望在本屆立法會會期完結前可以通過，指如果23條在今屆會期的大會表決，法案會因為建制派有過半議席而鐵定通過，主席梁君彥亦會不斷加會確保法案通過，屆時民主派將「無險可守」，故此內務委員會是唯一能夠守住的方法。

譚文豪補充，23條通過後政府可以言入罪，如袁國勇可能會因為早前的文章而被判監，屆時市民會「坐真真正正的政治監」，因此希望市民明白民主派現時在內會的行動。