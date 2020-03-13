【立法會】內會仍未選出正、副主席　郭榮鏗逐何君堯、陳健波離場

立法會內務委員會今（13日）召開第13次特別會議，繼續選舉正、副主席，會議原定下午4時結束。在會議尾聲時，主持會議的公民黨郭榮鏗稱待民主黨尹兆堅發言後才完會。 此舉惹來保險界議員陳健波不滿，批評郭榮鏗未有準時交還會議室，郭榮鏗指陳健波在會上叫囂，要求陳健波離場。其後新界西議員何君堯在座位上大叫，反對郭榮鏗的決定，郭榮鏗隨即要求何離開，惟遭對方拒絕，何君堯更一度走出主席台前指罵郭榮鏗。

會議原定下午4時結束。在會議尾聲時，主持會議的公民黨郭榮鏗稱待民主黨尹兆堅發言後才完會。（高仲明攝）

會議原定4時結束，緊接的是財務委員會會議，在會議尾聲時，負責主持的郭榮鏗稱待尹兆堅發言後完會。財委會主席陳健波隨即表達不滿，稱「過晒時間」，要求郭榮鏗「交番個場出嚟」展開財委會會議，郭榮鏗強調待尹兆堅發言後即完會，又指陳健波在會上叫囂，要求對方離場。

陳健波離場後，多名建制派提出規程問題，質疑郭榮鏗未有準時完會。其間何君堯在座位批評郭榮鏗遭趕離場，惟何君堯未有離開，在位上大叫「點樣呀」、「Come On，一齊出去咪兜」、「出去咪兜到講嘢呀豬兜」，其後更一度走出主持台指罵郭榮鏗，然後再返回座位。

陳健波不滿郭榮鏗未有準時交還會議室，要求對方「交番個場出嚟」展開財委會會議。（資料圖片/盧翊銘攝）

郭榮鏗多次要求保安驅趕何君堯離場，惟保安僅包圍何君堯，未見有進一步行動。尹兆堅則指保安做法與過往驅逐民主派議員的不一，強調每次都有六名保安將他重重包圍，並將民主派議員抬離場。

陳健波於財委會暫停會議時回應，基於議事規則，如果他不在4時15分前開財委會的話會引致流會，故此提醒郭榮鏗注意時間，但堅持郭延長內會會議時間。他引述議事規則，指場地可供使用下，方能夠延長會議。他又指李慧琼主持內會時，而又需要佔用財委會時間時，會找秘書聯絡向他要求借場，以及講明借多少時間。陳健波批評郭榮鏗作為前內會副主席「連呢啲嘢都唔知」，又認為郭不應輕易逐他離開會議室。