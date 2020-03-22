【立法會選舉】董建華梁振英牽頭組聯盟　助建制派打好9月選戰

立法會選舉9月舉行，建制派受肺炎疫情及反修例運動雙重夾擊下，選情岌岌可危，隨時失去議會主導權。據悉，兩名前特首、全國政協副主席董建華和梁振英正牽頭組成大聯盟，以修復社會撕裂為主軸，但更重要目標是協助建制派打好9月選戰。 消息人士指，大聯盟陣容星光熠熠，雲集政商界重量級人士，包括多名全國政協常委、人大代表及「大孖沙」，原預計最快下星期公布詳情，但鑑於疫情近日急轉直下，未知會否稍為延遲。 消息又指，大聯盟雖然屬「大堆頭」組織，但同時強調前線實戰工作，要求在地區工作、輿論宣傳等方面做足工夫。

地產商代表加入

香港去年經歷反修例示威後，社會陷入嚴重撕裂，一直有傳部分政界人士有意成立平台，帶領香港重新出發。據悉，兩位政協副主席董建華、梁振英正著手籌備大聯盟，主張修補社會撕裂，並邀請具份量政商界人士加入，包括政協常委唐英年、許榮茂、港區人大代表兼行會成員葉國謙等。消息指，本港幾大地產商均有代表加入，但以集團第二、三代掌舵人為主。

董建華和梁振英正牽頭成立大聯盟。（資料圖片）

改宣傳模式 增前線工作

有獲邀加入的建制人士指，大聯盟不能流於社團式、同鄉會式運作，「擲幾百萬出來，搞個成立典禮影吓大合照就算」，實際工作欠奉，而是積極開展前線工作，例如協助地區人士派抗疫用品，專業界別亦要做好拉票工作，「唔係只係捐錢咁簡單，要有一班人去前線打仗」，除了9月立法會選舉，明年的特首選委選舉亦是聯盟的重點工作。

他指出，建制派過往習慣「唱好」香港，但市民並不受落，反而民主派那種「販賣恐懼」的手法，更能觸動人心，建議建制派亦可調較宣傳手法，「講失業率升、經濟差，市民仲有感覺。」

有資深政協笑言，大聯盟雖然粒粒皆星，但感覺上與董建華早幾年成立的「團結香港基金」分別不大，究竟大聯盟可發揮多少作用，仍有待觀察。有建制派議員直言，若大聯盟出發點是修補社會撕裂，應廣納不同意見人士，如中間派、專家學者等，但發起人梁振英偏偏是最受爭議的人物。