【立法會選舉】黃之鋒：泛民取33席不難　梁家傑籲政黨學懂謙卑

立法會選舉今年9月舉行，泛民各黨派都在積極協調出戰策略。香港眾志秘書長黃之鋒表示，希望泛民能拿下過半數議席，預計要拿到33個議席不算困難，關鍵是屆時中央政府會如何應對，例如能否接受民主派議員出任立法會主席，以及如何應對議員以「停擺」威脅政府重啟政改等等。 公民黨主席梁家傑認為，若泛民需要做到「35+」（議席過半數），各政黨團體需學懂謙卑，直言對部分人認為初選機制偏袒大黨的想法感到失望。

公民實踐培育基金今日（ 21 日）舉辦「立會選戰和你傾」論壇，香港眾志秘書長黃之鋒、國際關係學者沈旭暉及港大法律系教授戴耀廷均有出席。

黃之鋒對於選情感到樂觀，認為即使在2016年反修例運動爆發之前的選舉，泛民已能贏得30席，今屆如果不再出現鷸蚌相爭的情況，將有機會奪得33席，甚至過半議席。

黃之鋒：泛民議席若過半 要看政府如何應對

他認為達到議席過半的目標後，關鍵是中央會如何應對，當中數個關鍵位，包括中央能否接受民主派議員出任立法會主席、能否接受「炒掉」立法會秘書長陳維安，以及民主派會否有共識，透過威脅否決財政預算案令政府陷入停擺，逼使當局在政改方案上讓步。

黃之鋒對於選情感到樂觀。（廖雁雄攝）

他指若中央視之為憲政危機，或會直接解散立法會，成立臨時立法會，若重選後仍然由民主派主導，特首或會被逼下台，成為民主派特首上台的契機。不過他直言不認為中央會毫無動作。

沈旭暉：選民不一定以經濟為首要考量

就疫情對選情的影響，黃之鋒認為，關鍵在於投票前兩星期的社會風氣，會否出現街頭運動。沈旭暉則認為，疫情對香港經濟造成影響，但即使面對失業率上升、產業鏈崩潰，在現時社會氣氛下，民眾不一定只以經濟作為首要考量，「就算李嘉誠入咗去，都唔代表做到嘢，人們不會俾面佢因為佢係議員。」

另外戴耀廷表示，眾人需要對議席奪半後的目標有一個共同綱領，否則參選人及選民難以參與其中，又認為是次選情需要更多公民參與，例如公民投票。

在場參與論壇的公民黨主席梁家傑認為，若泛民需要做到「35+」（議席過半數），需學懂謙卑。（廖雁雄攝）

在場參與論壇的公民黨主席梁家傑認為，若泛民需要做到「35+」（議席過半數），需學懂謙卑，直言對部分人認為初選機制偏袒大黨，或者過分側重自身利益的想法感到失望。他又指過去從政20多年，觀察到泛民的發展從一黨獨大演變成零碎，將「個餅整大」，認為不同政黨應着眼於共同目標。