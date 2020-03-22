【立法會選舉】蔣麗芸首表明傾向不參選：建制派有代表咪夠囉

民建聯正就9月立法會選舉進行黨內初選，在九龍西地方直選紮根多年蔣麗芸未有報名，唯一參選人是循補選晉身議會的黨內新星鄭泳舜，但對於會否以個人身份出戰，蔣麗芸曾留有尾巴稱：「never say never」。 不過，隨著選舉愈來愈近，蔣麗芸的去留已明朗化，她接受《香港01》查詢時稱自己年紀不少，又直言九龍西的建制派代表「有美芬（經民聯梁美芬）、陳凱欣及Vincent（鄭泳舜洋名）」，暗示自己不會參選，「建制派有代表就夠啦。」

蔣麗芸被問到會否以個人名義參選時，盤點建制派9月的選舉中已有3名現任議員將參選，又指「建制派有代表就夠啦。」（資料圖片／歐嘉樂攝）

建制派目前在九龍西有4席，呈人滿之患，外界一直關注現年64歲的蔣麗芸會否繼續參選，她早前未有報名黨內初選，似是預告即將退下火線，但同時稱希望為社會服務至90歲。

蔣麗芸上周被《香港01》問及會否以個人名義參選時，她表示自己還有一年就符合申請長者咭的資格，即屆時已滿65歲，暗示自己退意已生，不打算繼續參選。

若計及選票數字，外間以往認為，建制派如可將他們在九龍西的得票平均分配給各候選人，有機會讓3名參選人當選，但如果有第4人參選，反而有機會將得票分薄。蔣麗芸並問到為何不參選時，她盤點九龍西的建制派有意參選者，已經有經民聯梁美芬，以及分別在兩次補選中當選的民建聯鄭泳舜和獨立的陳凱欣。

立法會選舉制度為「比例代表制」，在此選舉制度下，立場愈鮮明的候選人，愈容易得到「鐵票」，而蔣麗芸的議政風格相當突出，在議會內辛辣的發言，更令她被戲稱為「蔣元秋」。被問到一旦不參選，會否令其選民失去走其風格的代議士，她表示「建制派有代表就夠啦。」

有熟悉民建聯的人士表示，相信蔣麗芸的確無意繼續參選，形容她一向「大局為重」，即使仍有力繼續擔任立法會議員，亦寧願不參選，成全其他有意參選的人，讓九龍西選區有更多建制派當選。