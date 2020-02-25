【立會選舉】民建聯初選名單爭崩頭　新界大混戰　鄭泳舜「獨贏」

對香港未來政局影響深遠的立法會換屆選舉將於九月舉行，民建聯決定出戰陣容的黨內初選名單出爐，其中九龍西則只有鄭泳舜報名，換言之，鄭鐵定代表民建聯出戰九龍西。 另外，新界兩區的戰況最為觸目。在新界東，除了力爭連任的陳克勤及葛珮帆外，轉戰直選的劉國勳亦有報名；在新界西，更出現四人混戰格局，除了梁志祥及陳恒鑌外，「轉跑道」的周浩鼎及前屯門區議員葉文斌都有報名，成為歷來競爭最激烈一次。

民建聯五區直選及「超區」黨內初選名單一覽 港島 6人：張國鈞，陳學鋒，劉天正，蕭煒忠，譚晉杰，張偉楠 新界西 4人：梁志祥，陳恒鑌，周浩鼎，葉文斌 新界東 3人：陳克勤，葛珮帆，劉國勳 九龍西 1人：鄭泳舜 九龍東 3人：柯創盛，洪錦鉉，黎榮浩 超級區議會 2人：李慧琼，顏汶羽

柯創盛及鄭泳舜分別報名參選九龍東及九龍西黨內初選。（資料圖片 / 羅君豪攝）

在超級區議會界別，共有兩人報名，除了黨主席李慧琼外，還有觀塘區議員顏汶羽，顏是去年區選的「倖存者」，將頂替失去「超區」入場卷的周浩鼎騰出的空缺。若最後民建聯決定派兩人出選，意味李慧琼及顏汶羽都會自動出綫，但最終是否代表建制派參選，則仍需與其他黨派商討。

九龍西無人競爭 鄭泳舜自動當選

在九龍西選區，由於蔣麗芸早前表明不會參加初選，希望留機會給黨內其他有志加入立法會服務的同事，她最後未有報名。最終該區只得鄭泳舜報名，換言之，他將鐵定代表民建聯出戰九西。

在超級區議會界別，共有兩人報名，除了黨主席李慧琼外，還有觀塘區議員顏汶羽。（資料圖片 / 羅國輝攝）

至於在九龍東，爭取連任的柯創盛有報名，兩名民建聯副秘書長，包括前觀塘區議員洪錦鉉及前黃大仙區議會副主席黎榮浩亦有報名，但料知名度較高的柯創盛仍看高一線。

港島區5人挑戰張國鈞

港島區是競爭最激烈的一區，除了現任議員張國鈞外，民建聯副主席陳學鋒亦有報名參選，另外亦有多名新人初試啼聲，包括中西區劉天正、南區支部蕭煒忠、譚晉杰及張偉楠，共6人參選。不過由於張國鈞知名度及黨內地位較各人高出一截，加上是行政會議成員，料獲力保，其他人很大機會只屬「陪跑」。

現任議員張國鈞（左四）、民建聯副主席陳學鋒（左五）及中西區社區幹事劉天正（左三）都有報名參與港島區初選。（資料圖片 / 羅君豪攝）

民建聯出戰名單最快4月9日揭盅

根據民建聯中央遴選委員會早前公布的遴選細節，3月中下旬將舉行五區諮詢會，預料屆時各參加者需要解釋政綱及回答黨友問題，各參選人之間或有辯論環節。

初選將於3月30日至4月3日進行投票，並於4月9日開票，最後由民建聯中委會於4月中確認人選，誕生「準建港之星」，代表民建聯出戰9月立法會選舉。由於中委會確認遴選結果僅屬例行程序，換言之，民建聯將由誰出戰9月立法會選舉，最快4月9日揭盅。