【新冠肺炎】規定餐廳酒吧停業？　邱騰華：要為極端情況作準備

新冠病毒疫情繼續在世界各地蔓延，英國及澳洲都下令關閉咖啡店、酒吧和餐廳。商務及經濟發展局局長邱騰華今（23日）在電台節目中被問會否限餐廳酒吧營業，他稱要考慮外圍環境、輸入個案數字以及專家意見等。 他指企業疫情當中要思考調整經營模式，例如戲院提供隔行、隔位售票，茶樓酒館轉做外賣，目的都是為減少危險。他強調，政府不希望去到極端情況，但亦要為極端情況作準備，正不斷討論各類措施。

受新型冠狀病毒肺炎疫情拖累，飲食業生意慘淡。（黃寶瑩攝）

邱騰華表示，疫情之下政府必須要以應對疫情行先，這一點無可爭議，但在處理的且時要關顧企業生命力。對此當局從三方面入手，包括為受最大影響的行業提供直接現金支助；為企事減輕營運負擔，例如減稅減租、水電、排污費等，以及確保企業現金周轉，優化借貸措施。

邱騰華又指，不同行業都面對困難，當局現時已著手作準備功夫。他以會展旅遊行業為例，指防疫抗疫基金透過貿發局、旅發局以及香港主辦會展行業的單位投入資金，預留10.2億元資助會展業，包括資助在會展和亞博館舉行的展覽和主要會議全數場租，展覽商和主要參加者獲資助參加費50%，最多1萬元，希望從而鼓勵參展商留港，「中小企將來要翻身，無論是本地或外國參與的，都是靠大型會展項目，依家就要注入資金就準備下半年。」