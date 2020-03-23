【新冠肺炎】民主派促限非本地居民入境　倘停餐廳營業政府需補貼

新型肺炎疫情持續，香港連續七天錄得雙位數確診個案，民主派今天（23日）召開記者會，促請政府全面封關，禁止所有非本地居民進入香港境 內。 本身是醫生的公民黨郭家麒認為，政府需考慮是否限制餐廳、娛樂場所營業，但他認為政府若決定要求餐廳等停業，必須為受影響的商戶提供實際補貼。

公民黨郭家麒指，倘政府決定要求餐廳等停業，必須為受影響的商戶提供實際補貼。（羅君豪攝）

民主派會議召集人陳淑莊指出，香港過去7天確診個案達雙位數字，其中有一天錄得超過50宗確診，部分並非輸入個案，當中也有仍找不到源頭的個案和團體感染，認為疫情已非常嚴竣。

郭家麒指，過去一星期確診個案急速上升，他以昨天確診的44宗個案為例，29宗有外遊紀錄，其餘15人並無外遊紀錄，反映社區爆發已爆發， 同時一千個負氣壓病房已佔用七成，若政府不採取措施封關，負氣壓病房將會用盡。

他又指，政府需考慮是否限制餐廳、娛樂場所營業，倘政府決定要求餐廳等停業，必須為受影響的商戶提供補貼。

陳淑莊。（羅君豪攝）

香港本土毛孟靜要求特首林鄭月娥決定新抗疫措施時，不要再把政治考慮放在首位。資訊科技界莫乃光則指，政府雖於上周六公布公務員在家工作安排，他收到很多公務員反映，不少員工今天需返回辦公室等待工作安排，亦有部門只容許一半人在家工作，其餘員工需回辦公室工作，他批評政府的在家工作安排是「掛羊頭賣狗肉」。