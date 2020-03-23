【新冠病毒】復課無期　林鄭訪中學　了解學生停課期間學習情況

行政長官林鄭月娥今日（23日）到訪位於將軍澳的仁濟醫院王華湘中學，了解該校師生在停課期間透過電子學習的情況，並感謝教職員在疫情下致力支援學生在家中持續學習。

林鄭月娥在教育局常任秘書長楊何蓓茵陪同下，聽取校長邱少雄介紹學校在停課期間，運用不同的電子學習軟件，以保持學生的學習動力和興趣。該校多年來一直活用資訊科技教學，每一位學生在中一入學時均獲發平板電腦，以便進行流動學習活動。林鄭亦視察了該校老師透過網上視訊會議軟件與中六學生進行實時上課，並在中一同學的網上小組討論環節，與他們交談，了解他們在家中的學習情況。

除電子學習外，不同學校也採用其他有效方法，在停課期間支援學生，例如透過電郵、學校網頁、電子學習平台或送遞方式，把課業及其他學習材料分發給學生，並以電話輔導或運用流動通訊程式與家長和學生溝通，為同學提供學習和情緒支援。

林鄭說政府十分關注基層家庭學生上網學習的情況，關愛基金自二○一八／一九學年起推行資助清貧中小學生購買流動電腦裝置的援助，而合資格可為學生申請有關項目的範圍最近已擴大至因疫情停課而須使用電子學習的所有中小學。此外，透過政府的「防疫抗疫基金」，二○一九／二○學年每名學生津貼增加1,000元，即由2,500元增加至3,500元，可幫助家長購買電子學習裝置等的支出，相關津貼已陸續發放。

疫情仍然嚴峻，且可能維持一段時間，林鄭呼籲學校、校長、老師、家長和同學積極配合政府的工作，同心抗疫。

林鄭月娥在訪問期間，親自頒發行政長官卓越教學獎（2018/2019）給該校老師傅潤偉，並參觀了準備作為香港中學文憑考試試場的學校禮堂。