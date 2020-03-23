【新冠肺炎】擬修例禁酒　飲食界稱忍無可忍：不飲酒就不會患病？

特首林鄭月娥今天宣布（23日），建議修例禁止全港約8600家持酒牌食肆、酒吧賣酒。飲食界對做法有保留，公民黨成員、香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指業界對林鄭忍無可忍，指禁酒對飲食界影響非常大，惟政府對業界無任何補貼，反問：「係咪唔賣酒、唔飲酒就唔會患病？」

公民黨成員、香港中小企食店聯盟召集人林瑞華指業界對林鄭忍無可忍，指禁酒對飲食界影響非常大，惟政府對業界無任何補貼，反問：「係咪唔賣酒、唔飲酒就唔會患病？」（吳倬安攝）

林瑞華批評，飲食界因疫情肆虐，生意「就嚟死」，修例禁酒對業界造成更大影響，反問為何飲食界要為林鄭的施政失誤「埋單」。

英國下令全國酒吧、餐廳等停業，同時負擔受影響者最多八成的薪金。林瑞華認為政府可參考英國做法，若宣布餐廳、酒吧停止14天，政府負擔八成租金和薪金，他估計涉額二十億元，認為做法是「長痛不知短痛」。他希望與政府盡快會面，回應業界訴求，否則不排除有進一步行動。

本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒認為，禁酒措施不科學，他反問是否除口罩飲汽水、飲橙汁就不會患肺炎。他又批評林鄭哽咽令人非常反感，是惺惺作態，並非真正關心醫護，又批政府遲了兩個多月封關，令現時公立醫院的負氣壓病房之使用率已高達七成。