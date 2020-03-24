【新冠肺炎】禁酒令惹爭議　涂謹申：技術上難立法管酒吧客人行為

政府昨日建議，引用香港法例第599章《預防及控制疾病條例》的權力修例，暫時禁止全港約八千六百家領有酒牌的食肆、酒吧及會社等，售賣同供應酒類，以減低市民社交接觸。建議引起業界質疑成效，指按其邏輯亦應關閉食肆酒樓。 民主黨立法會議員涂謹申估計，由於政府技術上難以立法規限酒吧客人的行為，亦做不到禁止所有人在食肆用餐，因為會影響市民的食物供應，因此乾脆截斷供酒精源頭。他認為一旦措施生效，酒吧生意將大減，政府須為其提供賠償。

香港酒吧業協會副主席錢雋永說，倘成功修例，相信會有逾半酒吧結業。（盧翊銘攝）

林鄭宣布進一步禁止所有非香港居民經機場入境，民主黨立法會議員涂謹申今(24日)早接受港台節目《千禧年代》訪問時指出，認為現時推出措施已經稍遲，最重要是對已進入社區的入境人士作強力監測，呼籲全民幫手舉報，就算有部份是誤傳個案亦應先上報再調查，

涂謹申指，防疫重點應是要減少社交接觸，他料因近日找到感染源頭多來自酒吧，最容易是從酒牌著手規管，「故政府想在此「劃線」。他分析指，雖然政府可以考慮立法規限酒吧客人的行為，「但相當難寫」，所以乾脆截斷供酒源頭，「其實等於叫你唔好經營」。

涂謹申表示一旦措施生效，政府須為酒吧提供賠償，因酒水是其生意的生命線，指有酒吧八成收入來自賣酒。

有外界質疑，透過禁止提供酒精飲品減低社交接觸乎理不合，按其邏輯亦應關閉食肆酒樓。涂謹申相信，政府做不到禁止所有人在食肆用餐，因為會影響市民的食物供應，而且在餐廳感染的個案不多。

本周有多宗確診個案來自一個婚宴，涂謹申指，出席婚宴的感染機會比在快餐店用膳更高，「但佢諗唔到一個牌可以斷絕呢啲(婚宴)，如果唔係我諗佢做埋。」涂預料，若疫情進入下一個階段，仍有大量市民如常舉行婚宴，政府或只得強制所有食肆轉做外賣。