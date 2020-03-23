新冠肺炎│酒客稱繼續幫襯酒吧　坦言會自攜酒：不如唔畀開酒吧

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）肆虐，近日有多名曾到酒吧消遣人士確診，惹起社會關注。特首林鄭月娥今日宣佈將修例發出「禁酒令」，酒吧、食肆禁賣酒。 有酒吧常客指即使酒吧不賣酒，他仍會光顧，點一杯無酒精的雞尾酒與朋友聊天，或會自攜酒到場享用。他批評有關措施「一刀切」，認為政府應先予以空間及機會，讓酒吧業界試行測量體溫、供應搓手液的措施。又指若政府堅持推行「禁酒令」，便要給予業界足夠的支援，否則整個飲食業、酒業會崩潰，拖垮全港經濟。 不少巿民在網上發表意見，紛紛質疑「禁酒令」是否可行，認為應仿傚如英國、澳洲等國家，由政府宣布下令酒吧關閉，以免民眾以各式方法到酒吧聚集，認為有關政策不夠決斷。

飲酒30年的酒客Eric表示，每到假日會到酒吧消遣飲酒，每周約1至2次，與朋友聊天抒發心情，「小不免飲嘢，酒精有助抒發情緒」。他笑言即使政府推行「禁酒令」，自己仍會光顧酒吧，享受現場環境、音樂，並點一杯無酒精的雞尾酒，但可能會私下裝酒入保溫壺，帶入酒吧飲用，「始終冇一兩杯有酒精飲品會爭啲」。問及疫情肆虐，會否擔心在酒吧消遣易受感染，Eric指據其觀察，近月酒客都較往日斯文及克制，不會飲太多酒，故不太擔心。

對於特首擬推「禁酒令」，他認為若政府堅持推行，要給予業界足夠的支援，「香港整個經濟體，各行各業都有關連，酒吧又要向供應商拎酒。整個飲食業經濟會崩潰，政府要考慮有無足夠能力，畀飲食業界、酒業支援去走過疫情？」。他認同應全城齊抗疫，但與其發「禁酒令」，不如乾脆全市戒嚴，例如晚上7時至翌日上午9時不准外出。

Eric續指，見到集團式經營酒吧已訂立規矩，為客人量體溫，又說明發燒者不招待，並會要求客人入店時使用搓手液，保持衛生，而客人亦遵守規則。「佢哋自己預防疫情做到啲嘢，如果其他酒吧都跟隨到，可以把關，政府應考慮係咪要一刀切唔准酒吧賣酒呢？」。他建議政府應予以空間及機會，讓酒吧業界試行上述方法，並加派執法部門突擊巡查酒吧有無人違隔離令，衛生署派員抽查客人體溫，相信會有阻嚇作用。

過去兩天，有酒吧消遣人士證實確診，Eric指過去個多月的疫情從未聽聞有酒客受感染，「不能不令我聯想到一班外地香港人返嚟，唔遵守隔離令，開始見到酒吧確診，甚至有人剪手帶」，他認為政府就違反隔離令的執法更嚴謹的話，會較發「禁酒令」更有效。

Stephen建議政府規管檯凳的隔離、要求酒吧為客人量體溫。（林振華攝）

另一酒客Stephen亦表示，他一周只外出消遣1至2次，批評政府「唔畀賣酒，不如唔畀開酒吧啦」。他認為政府應繼續批評賣酒，但可由其他方法防疫，例如規管檯凳的隔離、要求酒吧為客人量體溫等。