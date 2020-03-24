【新冠肺炎】林鄭：檢疫中心應留予緊密接觸者　政府不能全面封關

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）全球疫情加劇，現時本港的檢疫中心位置有限，特首林鄭月娥今早（24日）出席行政會議前被問到，會否加強違反家居檢疫令人士的罰則？她回應說，執法人員若在街上截獲違反檢疫令人士，就要即時送往檢疫中心進行強制檢疫。但林鄭指出，由於檢疫中心位置有限，應先留給確診者的緊密接觸者。 至於政府會否進一步全面封關？林鄭強調，現時仍有大量港人由外地返港，根據《基本法》，香港人有出入境自由，政府不能全面封關，她又指，所有防疫工作都是實證為本，政府不會按國籍、種族及語言，決定誰人可以入境。

林鄭月娥表示，執法人員若在街上截獲違反家居檢疫令人士，就要即時送往檢疫中心進行強制檢疫。但她指出，由於檢疫中心位置有限，應先留給確診者的緊密接觸者。（梁鵬威攝）

林鄭表示，違反檢疫令人士的行為非常不負責任，呼籲當時人不要以身試法，政府會設立熱線供市民舉報。

對於有說法指可否將所有返港人士送往檢疫中心，林鄭強調有很大困難，「現時每日返港人士有6000至7000人，以14日計算，只即係同時有約10萬人同時做檢疫，政府無足夠位置容納」。

至於為何不能全面封關？林鄭說，香港有永久居民及非永久居民，《基本法》規定香港人有出入境自由，「即使佢係外籍人士，都可能係香港人」，故政府不能全面封關。