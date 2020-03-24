【新冠肺炎】禁酒令立法「起碼要幾日」　林鄭：不賣酒可做其他嘢

政府昨建議暫時禁止全領有酒牌的食肆酒吧售賣及供應酒精飲品，遭業界批評做法治標不治本，無法減低社交接觸。特首林鄭月娥今早再被追有關建議的細節，她沒有回應會否向酒吧業界提供賠償，稱「當酒吧不能賣酒時，可以做其他嘢」，因為很多酒吧都領有食肆牌照。 至於立法時間表，林鄭指政府昨天提建議後，聽到社會及業界有很多意見，政府願意繼續聆聽，而相關法律工作需要至少數天才能完成深入研究。

中環蘭桂坊人流冷清。(陳倩婷攝)

特首林鄭月娥今(24日)早會見傳媒時表示，這個課題非常困難，希望香港市民能自我約制，「如果能成功自我約制，就不需要大量法律工作，但為了讓社會安心，我們也願意採取法律工作。」林鄭月娥指，法律工作要聚焦處理最令人擔憂的部份，而在多種消費模式中，最令人擔心的行為在酒吧發生，有約10個確診個案與酒吧聚會有關。

她沒有回應會否向酒吧業界提供賠償，稱「當酒吧不能賣酒時，可以做其他嘢」，因為很多酒吧都領有食肆牌照。至於立法時間表，林鄭指政府昨天提建議後，聽到社會及業界有很多意見，政府願意繼續聆聽，而相關法律工作需要至少數天才能完成深入研究。

她表示最好的方案是市民自律留在家中，減少社交接觸。如果政府見到情況不妙，會毫不猶疑採取社會最能接受又能保障公共衛生的方案。