馬道立讚張舉能出色　深信其領導下的司法機構權利自由續獲保障

行政長官林鄭月娥宣布，將任命終審法院常任法官張舉能，出任終審法院首席法官，接替明年退休的馬道立。 馬道立表示，歡迎特首接納司法人員推薦委員會就任命張舉能為終院首席法官的推薦，他深信如張舉能法官獲委任，會是一位出色的終審法院首席法官，必定會繼續維護法治及保障司法獨立，司法機構在他領導之下將會繼續確保個人的權利和自由得到保障。

馬道立表示，終審法院是本港的最終上訴法院，由終審法院首席法官和常任法官組成，非常任法官也可應邀參加審判案件。《香港終審法院條例》（第484章）規定，終審法院首席法官是司法機構之首，負責司法機構的行政管理及執行其他合法地不時委予他的職能。

馬道立於2010年9月1日獲委任為終審法院首席法官，擔任香港特別行政區第二任終院首席法官超過10年，他於2019年11月宣布於2021年1月11日退休，表示退休符合其個人意願，讓他有更多時間陪伴家人。

馬道立中午會見傳媒時表示，政府任命常任法官張舉能為下一任首席法官前，任命需要先徵得立法會同意。馬道立說，香港市民很關注最近發生的事，認為現在情況比較特殊，對司法機構的運作來說，他們正研究做一些事，「如果有什麼需要及可以做，我們一定會做」。