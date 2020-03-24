專家批港鐵「成本優先」釀紅磡站出軌意外　陸頌雄斥行政管理不善

港鐵一列開往紅磡站的載客列車，於去年9月發生出軌意外，造成8名乘客受傷。港鐵月初發表事故調查報告，指事故成因是維修人員的認知不足，亦無就事件上報管理層。 工聯會立法會議員陸頌雄今日（24日）聯同多名鐵路專家，就事故舉行傳媒茶聚。專家批評管理層的說法是推卸責任，強調港鐵應審視行政管理不善、資源調配及人手不足等問題。亦有專家指出，港鐵以「成本優先」做考慮，前線人員只能先處理緊急的維修項目，次要問題則一直積壓，以致意外發生。

鐵路運輸專業人員協會副主席張年生批評港鐵管理層沒有做好督導的角色。(翟睿敏攝)

事故調查報告中指出，意外當日凌晨維修人員將兩條損耗的木材軌枕，更換成合成軌枕，由於新軌枕的剛度與鄰近的軌枕有異，列車駛經該處急彎時，所產生的横向力大部分都集中於新軌枕上的支撐組件，加速了組件的消耗，造成列車出軌。調查報告又指，維修人員對於有關情況認知不足；港鐵副車務工程總管黃浩樑認為，工程人員過分依據經驗，而非依重測量數據，亦無上報事件。

專家批管理層諉過於前線

鐵路運輸專業人員協會副主席張年生指出，今次事故的成因是軌枕沒有「打孖」更換，但事實上亦無文獻注明每次要更換多少條，批評港鐵管理層沒有做好督導的角色，一昧將責任推卸予前線員工。張年生稱，管理層在指控前線「認知不足」的同時，應反思他們在培訓及督導上的缺失。

曾於九鐵維修部工作的張年生憶述，當年老闆會親自定期到站視察，檢查路軌及車站設備，並向部門經理發問，刺激前線反思及帶起士氣，惟此優良傳統卻未有得以承傳。

陸頌雄：應採取逆周期措施提升服務

該會主席黃源活表示，每次發生意外後，港鐵均表示會訂立機制避免人為失誤，惟重點是要資源配合。在以「成本優先」的前題下，前線被要求先處理緊急的工程項目，大量次要的項目積壓，以致問題加劇並釀成意外。黃源活指，雖然港鐵多番強調從未削減維修上的資源，但隨著舊有系統老化，以及新綫路啟用，維修的需求大大增加，在沒有增撥資源的情況下，變相等於削減成本，直斥是掩耳盜鈴。

陸頌雄指出，過去4年港鐵共發生7次特大事故，情況越加頻繁。雖然在歷經反修例風波及疫情後帳面轉差，但陸頌雄認為港鐵作為公營機構，應採取逆周期措施提升服務，包括增聘年輕人為學徒，利用縮減班次的時間進行維修等，以承擔社會責任。

就管理層批評前線過於依據經驗，該會專家組專家張子惇不同意此說法，認為數據可協助人員快速掌握問題並作出跟進，但始終要靠人手及經驗判斷維修項目的緩急先後。