【張舉能接任】湯家驊指張不比馬道立保守：批評者戴政治有色眼鏡

特首林鄭月娥昨(24日)宣布，終審法院常任法官張舉能接替明年退休的馬道立，成為本港回歸以來第三任終審法院首席法官。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，張舉能謙虛有禮，具備豐富行政經驗，是出任首席大法官不二人選。他又認為張的立場不比馬道立更保守，業界指張立場保守的批評是戴了政治有色眼鏡。 立法會法律界議員、公民黨郭榮鏗則認為，張舉能過往處理梁頌恆及游蕙禎因宣誓問題被 DQ 案時全面採納當時的人大釋法，對其立場不能接受，認為人大釋法是踐踏香港《基本法》及損害人權自由，法官不應照單全收。

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示對張舉能認識不深，但從他履歷看出張在司法界擔任許多行政工作，包括高等法院首席法官，具備豐富行政經驗，而首席大法官正是兼任行政責任的法官。

對於有業界認為張的立場偏向保守，湯家驊認為張不比馬道立更保守。又提醒在終審法庭審理的最終上訴案件，是由五名法官組成的合議庭審理，張舉能的意見不能「離行離迾」或欠缺法理依據，否則說服不了其餘四位大法官。 湯家驊認為針對張立場保守的批評是過慮、戴了政治有色眼鏡。

湯家驊又表示，雖然與張舉能無私交，但曾多次在張審理的法庭出庭，形容對方態度謙虛有禮，願意聽不同人論點，「有人甚至話他太腍，咩都聽，唔得果斷」

談及法官任命程序需立法會通過，湯家驊大為嘆氣，指內務委員會六個月都未能選出主席，立法工作停頓，只因有人玩弄政治，「令憲制責任不能履行，香港可能明年1月11日後沒有首席大法官出任，這是天大的笑話。」