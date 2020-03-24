【拆局】張舉能任命時間有蹊蹺？　林鄭使暗勁為延長產假「催生」

特首林鄭月娥25日早上宣布接納司法人員推舉委員會建議，任命終審法院常任法官張舉能法官為終審法院首席法官，但同時強調，指程序上需要仍未選出主席的立法會內務委員會運作，才可完成任命。她更直接點名呼籲主持選舉的法律界議員郭榮鏗盡快選出主席，讓內會盡早處理首席法官任命的議案，及其他仍然正排隊等待的議案。 翻查資料，政府2010年公布由馬道立接替李國能時，時間上距李國能卸任5個月，而今次公布張舉能接棒，距馬道立離任達9個半月。政圈人士指，林鄭早早公布任命，是使「暗勁」逼民主派恢復立法會內務委員會運作，繼而令國歌法、延長產假兩條重要法案得以成功「出生」。

林鄭點名主持內會選出主席的郭榮鏗，籲他促成終院首席法官得到任命。

根據資料，首任終審法院首席法官李國能2009年9月宣布提早退休後，時任特首曾蔭權在7個月後宣道接納馬道立接班建議，當時距離李國能卸任少於5個月。但今次宣布接納張舉能任命建議，是馬道立宣布退休後短短4個多月內發生，而且距離馬道立卸任尚有9個多月，比上次明顯「高速」。

林鄭昨早宣布時解畫，她本人和馬道立都認為，爭取在今年立法會休會前，即大概七月之前完成任命，是一個比較好的時間，因為會讓法官交接做得更順暢，亦可以讓候任首席法官部署在本地或海外的司法工作。被林鄭點名的郭榮鏗今日下午就批評她，指她將法官任命一事政治化，嘗試以程序為名，解決內會無法選主席的政治問題。

政圈普遍相信，林鄭對張舉能任命的公布時間不尋常，是故意出難題給民主派。

張舉能要順利坐上終院首席法官的椅子，要經立法會大會一關，而此建議要呈上大會，須先經內會程序，現時民主派「拉布」令內會無法選出主席，完全癱瘓內會，倘僵持下去，張舉能的任命便會被一直拖着，懸在半空。當然，民主派在立法會換屆後，即十月才「放行」張舉能的任命，時間上仍可趕及新終院首席法官換屆，但拖住「大法官」任命，面對司法界始終有壓力。

內會因無法選出主席而停擺，到底有何影響？首當其衝是政府希望趕在本立法年度休會前通過的法案及議案，其中主要是等待恢復二讀的法案。

例如，將產假由10周增至14周的《僱傭（修訂）條例》，即使在政治上沒有爭議，亦因為內會無法運作，而無法啟動法案委員會，最終轉到人力事務委員會內討論。但即使避開了內會停擺的第一關，該法案的研究報告其後仍須經由內會處理，最終法案能否順利交付大會，目前仍是未知之數。

另一政治難關，就是因修訂《逃犯條例》而在去年7月休會前，宣布暫不恢復二讀的《國歌法》。政制及內地事務局局長聶德權當時表示，會在下個立法年度告知內會主席何時恢復二讀。不過，新的立法年度已過了大半，政府至今仍未公布何時打算恢復二讀。如果中央希望在新一屆立法會議員宣誓時，能在莊嚴的議事堂上奏響國歌，逼使民主派放棄阻撓內會正常運作，將是首要條件。