【鄭麗琼被捕】區議員生涯至今26年　年初與鄧炳強「開火」最經典

中西區區議會主席、民主黨區議員鄭麗琼疑因facebook轉發一個起底警察個人資料的帖文，凌晨在家中，以涉嫌「煽動謠言罪」被警方拘捕，今午(26日)獲准以一萬元保釋離開葵涌警署。 鄭麗琼從政生涯資歷深，自1994年起擔任中西區(衛城)區議員至今。民主派於去年區選中大勝，取得議會主導權，鄭麗琼獲推選為西區區議會主席，最為人熱議的是她一月時，與警務處處長鄧炳強在會議上「駁火」，且在正式會議上直呼鄧為「PK鄧」，「開戰」味道甚濃。

去年爆發反修例的風波，令民主派於去年區議會選舉中橫掃多區，一舉取得389席，戰幔延至新一屆區議會會議中。今年1月16日，警務處處長鄧炳強出席中西區區議會會議，接受區議員質詢，會議期間，數名便衣警於會議室出入口，而且未有出示委員證，其中一人在中西區議會主席鄭麗琼要求下，仍拒絕出示，最終被要求離場。

當時鄭直言：「無出示委任證，就不要進入，企走廊企門口企地下唔關我事。咁唔尊重我哋嘅咁唔尊重我哋（議會）嘅，警察嚟架喎」。之後該便衣警自行離開會議室。

當日會議最經典一幕，是民主派議員在傳媒直播鏡頭前，稱呼鄧炳強時，都用上「PK鄧」、「PK先生」等名稱，鄭麗琼介紹鄧炳強時，也以「PK鄧」介紹，火藥味相當濃烈。

本月19日，鄭麗琼在會議上，先容許甘乃威及葉錦龍讀出譴責警方的聲明，及後又拒絕讓警方代表發言，向警方代表說「你收聲」。警方於24日去信鄭麗琼，指對她拒絕警隊發言回應及被叫收聲，安排「不公道」，對此表示極度遺憾。



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到今日(26日)凌晨，鄭麗琼疑因facebook轉發一個起底警察個人資料的帖文，涉嫌「煽動謠言罪」於家中被捕。

事源，《大公報》前日（25日）報道，鄭麗琼前日在Facebook轉發一個起底警察個人資料的帖子，當中包括警員編號、相片、姓名等私人信息。報道指，鄭麗琼接受《大公報》查詢時對有關行為直認不諱，「卻稱自己不知道有禁制令，還詢問記者，『咁使唔使坐監㗎？』事後鄭麗瓊刪帖」。

報道引述個人資料私隱專員公署表示，已要求Facebook即時移除相關帖文，亦會按既定程序轉介律政司跟進。

