鄧炳強出席中西區議會　便衣警拒示委任證被逐　撐警人士叫囂被趕

反修例風波持續七個月，引發連場警民衝突。警務處處長鄧炳強今日﹙16日﹚出席中西區區議會會議，接受區議員質詢，公眾席有多名撐警人士旁聽會議。 會議期間，有數名便衣警於會議室出入口，而且未有出示委員證，其中一人在中西區議會主席鄭麗琼要求下，仍拒絕出示，最終被要求離場。 另外，多名旁聽的撐警人士於會議期間，不時叫囂、向鄧炳強拍掌，最終被鄭麗琼要求離場，當中包括人稱「大波man」的撐警人士石房有。

人稱「大波man」的石房有在批評鄭麗琼後被逐。（歐嘉樂攝）

會議下午2時開始，公眾席已坐滿旁聽人士，部分手持支持警察的標語。另外，會議室內亦有數名便衣警在場。鄭麗琼要求，現場所有便衣警需出示委任證，否難識別身份。她表示，需要處理議會秩序，如便衣警未能出示委任證證明身份，可先離場再排隊到公眾席旁聽。

有警員隨機戴上委任證，但其中一名便衣警仍未有展示委任證，被鄭要求離去。鄭直言：「無出示委任證，就不要進入，企走廊企門口企地下唔關我事。咁唔尊重我哋嘅咁唔尊重我哋（議會）嘅，警察嚟架喎」。之後該便衣警自行離開會議室。

多名撐警人士於會議期間叫囂而被趕離場。（歐嘉樂攝）

鄭麗琼亦於會議甫開始之時，強調假若公眾人士在兩次呼籲後，仍然不受控制，影響議會運作，就會被逐場。不過在鄧炳強踏入會議室時，便即時引來起哄，有人高呼：｢支持警察｣。鄭要求在場人士停止叫喊口號，否則會要求離場。之後鄧炳強完成開場發言後，多人在公眾席拍掌，鄭表示會議非常莊嚴，要求拍掌、叫口號人士離開。

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之後由區議員質詢鄧炳強，多人批評警方濫用暴力，不過期間不時被公眾人士打斷。民主黨區議員甘乃威發言期間，有人不斷叫囂，有人高叫「支持支持警察」，鄭麗琼要求多人離開。該等人士離場時，高聲批評區議員「全部都係垃圾」、「成班曱甴議員」。

甘乃威發言完畢後，由於已用盡發言時間，鄧炳強無法回應，只表示感到遺憾。石房有於公眾席高聲批評鄭麗琼未能有效主持會議，之後他被逐離場。